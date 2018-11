La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Europarlamento, Clara Aguilera (PSOE), ha advertido de que sin acuerdo del Brexit sobre Gibraltar “ni habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la Política Agraria Común (PAC)”. La eurodiputada socialista hizo estas declaraciones en una jornada sobre cooperativismo agroalimentario realizadas en el Teatro CajaGranada.

“Si no se atienden las demandas de España sobre Gibraltar, no habrá acuerdo” en el Consejo Europeo sobre el Brexit, y “una cosa va ligada a la otra”, manifestó. Así, si no hay un “acuerdo pactado” entre todos los países, “ni habrá salida pactada con el Reino Unido, ni habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la PAC”, explicó Clara Aguilera, quien señaló que espera que “se resuelva bien el conflicto que tiene España con el Brexit y el tema de Gibraltar” en base a unas demandas que son “legítimas”.

Sobre esa base, se trabajaría para articular un presupuesto y una PAC, que “realmente empiece a resolver algunos problemas graves que tiene la agricultura en Europa”. Si no hay acuerdo, “habrá un problema para el resto de políticas, incluido el marco financiero plurianual”, que ha de recoger un pacto de presupuesto para los próximos años. Asimismo, Aguilera mostró su desacuerdo con una reducción de la PAC, “superior” a lo que “están diciendo”, y especialmente de las políticas de desarrollo rural, “cuando tanto se habla de despoblación”.

“La reforma de la PAC debe tener en cuenta a todos los sectores, gobiernos y regiones europeas”

Durante su intervención, la eurodiputada ha destacado la importancia de contar un “fuerte” presupuesto europeo que asuma los nuevos retos y mantenga la inversión la política agraria, de cohesión y pesquera. “Se deben mantener los fondos destinados a la política agraria y al desarrollo rural”, ha apuntado Aguilera. “Lo contrario sería una contradicción, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de las políticas europeas es combatir la despoblación. No es posible buscar soluciones a la despoblación rural sin una PAC fuerte y una mejor distribución de las ayudas”.

Respecto a la propuesta sobre la Política Agrícola Común para el período 2021-2027, Aguilera ha manifestado su compromiso en hacer todo lo necesario para conseguir una propuesta que “atienda las necesidades del sector agrario como resolver la situación de la cadena alimentaria”. “Los agricultores no pueden ser los perdedores en la política de precios”, ha denunciado, y ha confiado en que “la directiva de prácticas comerciales desleales, que se aprobará a inicios del próximo año, ayude a resolver este problema”. Igualmente, ha insistido en que la PAC debe asegurar una distribución adecuada de los recursos.

Igualmente, Aguilera se ha referido al papel de las regiones, “no vamos a permitir una PAC que excluye a las regiones”. A este respecto, ha mostrado sus reservas a la propuesta sobre la gestión a través de planes estratégicos tal y como está formulado. “La reforma de la PAC debe atender y tener en cuenta a todos los sectores, gobiernos y las regiones europeas”, ha señalado.