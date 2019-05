La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha denunciado que al menos seis animales han muerto en diversos ataques de lobo al ganado registrados en municipios de la Sierra.

Según ha señalado en sus redes sociales, durante los últimos quince días se han registrado ataques en Galve de Sorbe, Peñalba y El Ordial, con al menos seis animales muertos, dos heridos y otros dos terneros desaparecidos que no se indemnizarán.

Uno de los afectados es Paulino Nuñez de El Ordial quien ha lamentado en declaraciones a Efe que éste es uno de «muchos de los ataques que ha sufrido» su ganado y ha apuntado que desde 2008 ya ha perdido la cuenta de estos ataques a sus cabras y vacas.

En este último, ha matado a dos vacas y un ternero pese a que cuenta con medidas como mastines y vallado electrificado.

«Los mastines van bien con las cabras pero es difícil adiestrarlos para las vacas y justo estas no estaban en tendido electrificado con lo que no se libraron», ha señalado y ha apuntado que, además, le ha desaparecido una cabra y su cría «pero como no hay rastro de ellas» no puede alegar que «se las ha llevado o matado el lobo para recibir una ayuda» que, por otra parte, no le cubre todos los daños, ha lamentado.

APAG ha insistido en que seguirán exigiendo que se indemnicen los animales desaparecidos sin enfermedad previa y que se cubra el lucro cesante.

Cabe recordar que sdesde primeros de año, el incremento de los ataques de lobos al ganado tiene en vilo a los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara, no solo por los daños sino porque el ganado está violento y estresado por los ataques. El final de año y comienzo de 2019 fue angustioso en varios municipios de esta zona, con ataques prácticamente a diario.