Este año se recolectará más cantidad de hoja de Aloe vera y de mayor calidad. Así lo prevén desde la Asociación Nacional de Empresarios del Aloe vera que, aunque señalan que “la temporada de lluvias y frío que hemos venido soportando retrasará el inicio de la campaña de recolección del Aloe vera, se espera que, llegado el calor, las plantas se recuperen de manera significativa y arrojen más cantidad de hoja con una mayor calidad”, pronostica el presidente de la Asociación, Pablo Peinado.

Peinado explica que “la planta, al haber permanecido hibernando durante el largo periodo de frío que hemos padecido los últimos meses, arrancará la nueva temporada con un tamaño de hoja superior a la media de periodos pasados”.

EL aloe vera español, la mejor alternativa para satisfacer la demanda de países no productores

Así, con la entrada de las temperaturas propias de la primavera “se acelerará el crecimiento de la planta, aumentará el volumen de la hoja y adquirirá un color verde esperanza para los productores”, ha concluido.

Además, se espera la incorporación de plantaciones que acometerán este año su primera cosecha tras haber pasado su periodo de maduración de 3 años. Así, la cantidad de hoja también aumentará, lo que significa una “buena noticia para el sector del Aloe vera español ya que se afianza no solo como el proveedor de Aloe vera en nuestro país si no como la mejor alternativa para abastecer la demanda de los países europeos no productores”.