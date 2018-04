Adama España ha lanzado oficialmente sus nuevos perfiles en redes sociales, creando así nuevos canales de comunicación con los agricultores españoles que permitirá acercar más la marca al mercado, dar a conocer las soluciones que ofrece la compañía e informar sobre los principales eventos en los que participa la empresa.

De esta manera se ha puesto en marcha la página de Adama España en Facebook, la cuenta oficial en Twitter @adama_espana y un perfil en la red social LinkedIn, que se suman al canal que Adama España ya tenía en la plataforma Youtube.

“En Adama nos enfocamos en ayudar a los agricultores a crecer. Desde Adama hablamos de la agricultura como un todo y no solo de la protección de los cultivos. Las redes sociales, por su parte, conectan a las personas. Nos permiten compartir nuestras opiniones y experiencias. Desde Adama vemos necesario ser parte de las conversaciones que están teniendo lugar en las redes sociales. Si no escuchamos o no participamos, entonces no tenemos voz”, ha destacado Carmen Flores, Brand & Marketing Specialist de Adama España.

En línea con la promesa de “Simply Grow Together”, desde Adama quieren continuar creando sencillez en la agricultura siendo ahora más cercanos y accesibles tanto para el agricultor como para toda la comunidad agrícola. “Establecernos, ahora también a través de las redes sociales, como una compañía transparente y que comparte conocimientos. Nuestro deseo, seguir siendo la compañía a la que la gente recurre en busca de ayuda y conocimiento para obtener gratificantes resultados en el cuidado de sus cultivos y la calidad de sus cosechas”, ha concluido Carmen Flores.