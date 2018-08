El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto publicar en septiembre un decreto que duplicará la distancia a la que tienen que situarse las macrogranjas de núcleos urbanos habitados, que pasará del kilómetro que está establecido en la normativa actual a dos kilómetros.

En una nota de prensa, Ecologistas en Acción se une a las voces que se manifestaron este lunes 20 agosto contra los proyectos que están en marcha y ha señalado que es una “mínima” medida que solo evitará algunas molestias para los vecinos, que, no obstante, seguirán viendo mermados sus recursos hídricos y respirando amoniaco.

En apenas 2 años hay ya 220 proyectos de macrogranjas en la provincia de Guadalajara

La organización ha estimado que mientras no se modifique la línea de ayudas que se da a los promotores de las macrogranjas, que suponen un 65 por ciento de la inversión, con un máximo de 100.000 euros, se modifique la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para incluir los proyectos que superen las 1.000 cabezas de ganado y se prohíba su instalación en zonas vulnerables por nitratos y en la Red Natura 2000, los proyectos seguirán aumentando.

En este sentido, Ecologistas en Acción de Guadalajara ha manifestado que en apenas dos años superan los 220 proyectos de este tipo.

Ecologistas ha pedido al consejero de Agricultura y a todo el Gobierno regional que subvencionen otro modelo de desarrollo rural sostenible, que no merme los recursos naturales, como el agua, no contamine las aguas y no moleste a los vecinos.

“Es necesario un cambio normativo en la evaluación ambiental, que incluya restricciones importantes a estas instalaciones, algo que consideramos importante y necesario, justo ahora que se encuentra en información pública el anteproyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha”, ha apuntado.

La Plataforma Stop Macrogranjas de Molina de Aragón llevará a cabo una charla informativa el próximo domingo, 26 de agosto, en Santa María del Conde, para informar a los vecinos de la comarca de los proyectos de este tipo previstos en la zona.