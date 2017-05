Dicen que más vale prevenir que curar y la organización agraria Unión de Uniones ha apuntado ya que las principales magnitudes del sector y el contexto internacional “indican una previsible recuperación de los precios del vino y una previsión de precios de la uva al alza en la próxima vendimia”.

En un comunicado, ha detallado que la organización ha mantenido este martes 30 una reunión de carácter interno con los principales responsables de las regiones vitivinícolas para repasar la evolución sectorial, entre la que estaba, entre otras cuestiones, el precio de la uva la próxima vendimia.

Han analizado las principales magnitudes del sector -producción, existencias, exportaciones, importaciones y precios- y han constatado “una situación coyuntural de contención de la oferta”, debido a heladas y sequía.

“Esto, sumado al contexto internacional, con heladas también en Francia e Italia, y una cosecha escasa en Argentina, indican una previsible recuperación de los precios del vino y una previsión del precio de la uva al alza en la próxima vendimia”, ha afirmado.

Respaldo a la continuidad del nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) 2019-2023

“Los efectos han sido devastadores en amplias zonas de Ribera, León, Rueda, Rioja y en las denominaciones gallegas del interior”, ha precisado respecto a los efectos de las condiciones meteorológicas adversas.

Por otra parte, ha valorado la continuidad del nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) 2019-2023 y, respecto a la medida de reestructuración de viñedo prevista, ha reclamado que no se discrimine en el orden de prioridades a los profesionales del sector que ya hayan acudido a estos programas en el pasado.

Además, Unión de Uniones planteará al Ministerio “la no exclusión de la medida de innovación en la continuidad del nuevo Pasve, aunque no se la dote financieramente por el momento” y que se tenga en cuenta la posibilidad de abrir la medida de gestión de subproductos a las bodegas elaboradoras y no solo a las destiladoras autorizadas.

El objetivo, según ha destacado, es “dar la oportunidad, de esta forma, de fortalecer las redes de economía circular en el medio rural”.