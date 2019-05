El balance de la campaña del aguacate se cierra con unas cifras de producción de unas 61.000 toneladas, un 17% más que la campaña 2017/18 en la que se recolectaron 52.000 t de aguacates. La producción por tipos de aguacate se ha mantenido. El aguacate de piel verde ha representado unas 10.000 t, algo más que la campaña pasada en la que alcanzamos 7.900 t, mientras que la cifra de producción de Hass alcanza las 51.000 t. La campaña pasada la producción de Hass fue de 44.100 t. Recordars que son cifras de campaña agrícola y no cifras anuales de enero a diciembre.

Los precios en esta campaña del aguacate han sido inferiores a los de la campaña pasada. Si el año pasado el aguacate Hass se movió en un rango entre 2.6 y 3,16 €/kg, esta campaña lo ha hecho entre los 2,10 y 2,70 €/kg con un precio medio de 2,25 €/kg. Los aguacates de piel verde han marcado unos precios medios para el Bacon de 0.80 €/kg y para el Fuerte de 1.20 €/kg. La campaña pasada los precios para el piel verde oscilaron entre 1,55 y 2.2 €/kg.

La facturación de la campaña del aguacate española en su totalidad ha sido de 10.000.000 € para piel verde y 114.750.000 € para el Hass, ello supone un total de 124,75 millones de euros; 17.2 millones de euros menos que la campaña pasada (142 millones de euros), alrededor de un 12% menos de facturación.

Expansión del cultivo

Es interesante comprobar cómo la zona de cultivo del aguacate en la Península está expandiéndose. Y es que, a parte de las zonas tradicionales de Málaga y Granada con cerca de 15.000 has en su zona costera y de Canarias con 1.400 has, provincias como Huelva (1.000 has) y Cádiz (800 has) así como la Comunidad Valenciana (600-800 has), están llamadas a jugar un papel cada vez más importante en el desarrollo de este cultivo.

Es fundamental que se incremente el desarrollo del cultivo, tanto en superficie como en producción por hectárea puesto que el mercado europeo – principal destino de nuestras ventas – crece anualmente con cifras de dos dígitos, sobre todo con producto de importación, y nuestra producción supone no más del 10% del consumo europeo.

Por ello desde ASAJA Málaga se ha creado un grupo operativo de innovación del aguacate junto con el IHSM La Mayora y AVA Asaja (ASAJA Valencia), para transferir a los nuevos agricultores las técnicas de cultivo apropiadas, así como para conocer cómo se desarrollan las diferentes variedades de aguacate en otras áreas peninsulares en función del clima, suelo, agua, etc. para su óptimo desarrollo productivo y una expansión correcta y lo más sostenible posible del cultivo del aguacate.