La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Ciudad Real, en el marco de una jornada celebrada con la colaboración del Banco Sabadell, ‘Oveja Manchega. Queso y Cordero con Garantía de Origen’, este jueves 5 de abril, ha lamentado la actual situación de precios a la baja de la leche de Denominación de Origen Queso Manchego.

El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez considera que “no está justificada en relación a las cifras actuales de producción y comercialización” y ha aprovechado la oportunidad para demandar a las administraciones que pongan en marcha un sistema obligatorio para las industrias de declaraciones periódicas de existencias y stock de productos lácteos.

“algunas centrales lácteas están haciendo un ajuste de resultados para que las cuentas les salgan a ellos”

En este sentido, la organización cree que esto aportaría mayor transparencia al sector y facilitaría una planificación más adecuada de los ganaderos, de cara a aportar estabilidad a los precios durante todo el año”, poniendo en duda las cifras de existencias aportadas por algunas empresas y demandó controles rigurosos de trazabilidad en la producción y la comercialización.

Rodríguez también indicó que “algunas centrales lácteas están haciendo un ajuste de resultados para que las cuentas les salgan a ellos, en perjuicio de los productores de leche”. Ante esta situación, afirmó rotundamente que “desde ASAJA no lo vamos a permitir, como tampoco vamos a permitir que se incumplan los contratos firmados, ni que se deje de recoger leche, ni que se pague a precios ruinosos para los ganaderos”.

Sobre el sector del queso manchego explicó que hay que trabajar en la promoción de este producto estrella de Castilla-La Mancha tanto a nivel nacional como internacional para incrementar su consumo; continuar mejorando la genética y el manejo de los animales, para optimizar los costes de producción y mejorar aún más su calidad y combatir la competencia desleal, “para que no se venda como Queso Manchego el que no es”. Para ello, destacó el importante papel que debe jugar la DO ‘Queso Manchego’.

En la jornada también intervinieron el veterinario de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA), Mariano García; Pedro Condés, de la Denominación de Origen Queso Manchego, y el presidente de ASAJA Valdepeñas, Cecilio Moreno.

Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda a la que se incorporaron los ganaderos José Carrero y Vicente Poveda, y director regional de Agro del Banco Sabadell, Emilio Navarro, quien destacó que la entidad financiera está apostando por el sector de la agricultura y la ganadería y presentó las diversas herramientas y productos específicos para el sector primario.