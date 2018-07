ASAJA Aguilas ha convocado para este domingo 22 de julio e 11 a 13 horas en la Playa de La Galera ( Marina de Cope ) en defensa de la agricultura sostenible y del trabajo de los agricultores por cuidar del medio ambiente a la vez que se producen alimentos.

A principios de los años 90, los agricultores de ASAJA Águilas en este ámbito geográfico comenzaron a utilizar, de la mano de la Consejería de Agricultura, técnicas para ir disminuyendo el impacto que la actividad del hombre causa sobre el medio. Fundamentalmente técnicas como la polinización con abejorros, técnicas de desinfección como solarización, sueltas de insectos beneficiosos para la lucha contra plagas, etc. Posteriormente, estas técnicas que se siguen utilizando mejorando y ampliando, se fueron extendiendo por otros territorios marcando un antes y un después en la manera de producir y en fomentar una agricultura sostenible.

3.000 puestos de trabajo en MARINA DE COPE

Según explica José Martínez Quiñonero, Presidente de ASAJA Águilas, “nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros y de seguir avanzando en este camino para producir de una manera sostenible con el medio y cumpliendo con creces la exigencias que los mercados, y por ende los consumidores solicitan, dando una alimentación saludable para millones de personas con garantía sanitaria·.

Desde la organización señalan que el objetivo es fomentar una agricultura sostenible, preservar el medio ambiente, “poder desarrollar de una manera digna nuestro trabajo para alimentar a nuestras familias, a las familias de todas las personas que trabajan con nosotros y a millones de familias del mundo que consumen nuestros productos con las mayores garantías. Son más de 3.000 puestos de trabajos, tanto directos como indirectos, los que depende de lo que se cría en las tierras de Marina de Cope. Porque si el campo no produce la ciudad no come”.

Nuestros intereses son la creación de empleo y el sostenimiento del medio ambiente

Ademán, apunta que “nos sentimos acosados constantemente por determinados “personajillos de la ecología” y asociaciones de este ámbito que lo único que les mueve es su interés y bienestar personal, y que no se han preocupado por saber lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si no simplemente salir de forma reiterada en distintos medios de comunicación demonizando la agricultura que allí realizamos, sin ni siquiera preguntar cómo. Nuestros intereses son la creación de empleo y el sostenimiento del medio ambiente, porque les recuerdo que nosotros vivimos del medio que nos rodea y somos los principales interesados en que esto pueda seguir siendo así. Justo al contrario de lo que hace toda esa gente que nos avasalla de forma continuada que reciben de una forma muy cómoda buenas retribuciones y subvenciones. Y que incluso entre ellos podemos constatar que existen muchas trifulcas cuando supuestamente a todos les mueve lo mismo: la conservación de Marina de Cope. Nosotros pensamos que no, solo les mueven intereses personales de carácter ocioso y lucrativo. Y las disputas aparecen porque son muchos para repartir el pastel”

El máximo responsable de ASAJA Águilas apunta que “los mayores ecologistas somos los agricultores, vivimos del medio que nos rodea y queremos seguir haciéndolo, y que nuestros hijos y nietos tenga la posibilidad de poder dedicarse a la agricultura en un futuro, y no ver su futuro hipotecado por determinados sectores de la sociedad que solo les importa su bienestar y su beneficio personal o asociativo, y que curiosamente solo vienen a visitar la zona en contadas ocasiones casi siempre cuando están de vacaciones”.