Los vinos del Grupo Dcoop-BACO recogen el fruto de su esfuerzo en los Premios Gran Selección, celebrado el lunes en Tomelloso, y en los Premios Manojo, que tuvieron lugar hace escasas semanas en Tordesillas (Valladolid), conquistando el vino Dominio de Baco el Mejor Blanco de Calidad Dierenciada y el vino Gran Prior Alameda Airés 2017, el Manojo de Plata.

En esta ocasión han sido las Bodegas Baco de Alcázar de San Juan y la Cooperativa San Lorenzo de Alameda de Cervera, ambas de Ciudad Real, las integrantes del grupo galardonadas. En sendos concursos la concurrencia ha llegado a alcanzar en torno a 500 vinos a concurso, en sus distintas categorías. Concretamente, en el caso de los Premios Manojo, se presentaron vinos elaborados por cooperativas de toda España y en los premios Gran Selección de Castilla-La Mancha, principal productora vitivinícola española.

Otros premios recientes conquistados este año por los vinos del Grupo Dcoop-Baco fueron los logrados en la IX edición del Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote “1.000 no se equivocan” de Alcázar de San Juan, en los Premios Bacchus, en el concurso internacional CWSA BEST VALUE 2018 celebrado en China, en el que concluyeron muestras a concurso de 50 países.

El presidente de la Sección Vinos Dcoop Baco y vicepresidente de Dcoop, Ángel Villafranca, ha puesto de manifiesto que “estos galardones continúan impulsando y generando buenas expectativas para la Sección de Vinos Dcoop-Baco y son un reconocimiento que sin duda alguna nos facilita el camino de la comercialización de nuestro producto embotellado”.

En la presente edición de los premios Gran Selección, se ha entregado el premio al mejor vino blanco de calidad diferenciada a ‘Dominio de Baco’, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), integrada en el grupo alimentario Dcoop; mientras que el premio al vino rosado de calidad diferenciada ha recaído en ‘Artesones de Cenizate’, marca comercial de Bodegas ‘Virgen de las Nieves’, de Cenizate (Albacete), que produce vinos amparados por la Denominación de Origen Manchuela.

Se ha concedido el ‘Gran Selección 2018’ al mejor vino tinto de las añadas 2016 y 2017 a ‘Laminio’, de bodegas ‘César Blasco’, de Villarrobledo (Albacete), que produce vinos amparados por la D.O. La Mancha; mientras que el máximo galardón para el vino tinto de calidad diferenciada de las añadas anteriores a 2016 ha sido para ‘Divina Putea’ de Bodegas ‘Recial’, que forma parte de la Sociedad Agrícola de Transformación ‘Santa Cruz del Pozo-Lorente’ de Pozo Lorente (Albacete), que produce vinos amparados por la D.O. Manchuela.

En cuanto a vinos espumosos, se han concedido dos premios ‘Gran Selección’: a ‘Latue Espumoso’, de Bodegas ‘Latue’, de Villanueva de Alcardete (Toledo); y a ‘Alcardet Brut 18’, de Bodegas ‘Alcardet’, de la marca de calidad ‘Cueva’, de Villanueva de Alcardete (Toledo).

(Ganadores de todas las categorías en http://www.castillalamancha.es/node/273803)