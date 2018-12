De profesión, ignorante

Adoración Blanque / Secretaria General ASAJA Almería

Mi abuela nació a principios del siglo pasado allá por el 1907; la época que le tocó vivir no fue nada halagüeña, trabajo duro y pocas o nulas oportunidades, aún así consiguió salir adelante, murió con 93 años dejando una estupenda familia y un gran legado, pero hubo una cosa que siempre le avergonzó, no sabía leer ni escribir y le daba vergüenza cuando tenía que decir que no sabía.

Posiblemente lo que jamás pudo imaginar es que más de un siglo después; en la era digital y con el universo lleno de oportunidades habría gente que sería más analfabeta que ella, aún sabiendo leer y escribir; y además que se reirían de su propia ignorancia y como consecuencia de ello hicieran de esto su profesión.

Hemos conseguido ir a tal velocidad en las noticias y “saber” tanto que no nos paramos a analizar ni una sola coma de lo que nos cuentan, todo lo damos por bueno y tendemos a creérnoslo; tal es así que ha proliferado una legión de “avispados colaboradores” en los distintos medios que han hecho tal gala de esa ignorancia que la han convertido en su medio fundamental de vida; para ello, todo vale.

Hace unos días asistíamos una vez más a unas declaraciones de un asalariado de un medio de comunicación (cuyo nombre no voy a reproducir) en las cuales hacia gala de su fastuosa ignorancia explicando desde su particular punto de vista el motivo por el cual el nivel de desempleo en Almería baja en la época de campaña agrícola.

Lo que el señor Ferreras llegó a expeler por su embocadura, no deja ningún lugar a dudas sobre su profunda ignorancia, no sólo del tema que estaba tratando, sino también de lo que significa ser un profesional de los medios de comunicación dando una información veraz, honesta, contrastada y sin juicios de valor.

Posiblemente también ignore este señor que detrás de la agricultura de Almería hay además de miles de puestos de trabajo, más de 18.000 agricultores que trabajan día a día, minuto a minuto a la par que sus trabajadores para sacar adelante esta excelente agricultura, posiblemente también ignore que la agricultura de Almería es una agricultura limpia y con residuo cero, posiblemente también ignore que “los impresionantes plásticos” se llaman invernaderos y que sirven para proteger a las plantas que crecen debajo de las inclemencias meteorológicas y de eventuales plagas, posiblemente también ignore que los “trabajadores africanos” en Almería son trabajadores simplemente a los que se ha acogido en esta tierra de oportunidades y se les ha dado casa y una oportunidad para ellos y para sus familias cuando más lo necesitaban, posiblemente también ignore que Almería es una tierra de gente trabajadora a la que se le ha maltratado históricamente por personajes como él, por jactarse de una ignorancia alimentada por un poder económico sin escrúpulos; sin embargo, y en contra de todo pronóstico los agricultores de esta tierra hemos sabido salir adelante haciendo muy bien nuestro trabajo como para que ignorantes como este señor puedan abrir el frigorífico y coger unos magníficos tomates, unos estupendos pepinos, unas sabrosas lechugas o unos dulces pimientos para hacerse una excelente ensalada y seguir alimentando su estómago y su ignorancia.

Pues bien, he de decir que para abrir el frigorífico y encontrar esto, señor Ferreras hay que levantarse todos los días y ser un profesional como lo son los agricultores de Almería, que si de algo son culpables es de darles de comer a millones de personas que a diferencia de usted reconocen, respetan y admiran su profesión consumiendo productos de nuestra tierra.

Acuérdese cuando tome una sandía en verano, a pesar de haber menospreciado y ofendido a las personas que lo hacen posible, que esta sandía ha aparecido en su frigorífico para que usted la disfrute y eso no es magia, es trabajo serio y honesto, por eso están tan ricas.

Por todo ello, y entendiendo que haya podido leer hasta este punto le pediría que haga que las personas que se dedican a la información no se avergüencen de tenerlo de compañero en un medio, para ello la próxima vez que tenga que dar una información LEA, documéntese y contrástelo; así no ofenderá a nadie con su ignorancia, no avergonzará a sus compañeros y es posible que empiece a ser un poco respetado usted y el medio en el que es asalariado.