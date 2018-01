El 2018 no empieza muy bien en cuanto a precios se refiere. La Alianza UPA-COAG y la UCE recoge en esta primera semana del año cómo la distancia entre origen y destino sigue creciendo, llegando a superar de media el 500%. Productos típicos del momento como pueda ser la uva de Vinalopó, la granada o la castaña se incrementan una media de hasta el 550 % desde el origen al destino

La Alianza UPA-COAG, junto a la Unión de Consumidores de Castilla y León, denuncia esta práctica que refleja a las claras, a juicio de la organización, que mientras los productores perciben precios que apenas les permiten cubrir los costes de producción, los consumidores pagan en algunos casos unos precios disparatados por los mismos alimentos.

A través de un comunicado, la Alianza UPA-COAG quiere denunciar que “el Observatorio de Precios creado por la Junta de Castilla y León hace semanas no ofrece información completa ni dota de transparencia la cadena de valor. Consideramos que si no se aportan los precios en destino la sociedad no puede conocer cómo se conforman los precios, ni el funcionamiento en sí del mercado”.

Asmimismo, consideran que desde la comunidad autónoma se debe actuar con absoluta rapidez, eficacia y transparencia para aportar mecanismos de análisis que permitan observar la evolución de precios desde el origen al destino, con el fin de identificar claramente los sectores que están contribuyendo a debilitar a los dos eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria, como con los productores y consumidores.

Por estos motivos, la Alianza UPA – COAG pide para este año 2018 que la Administración regional dé un paso al frente y aporte soluciones firmes a los problemas actuales de desequilibrio en la cadena alimentaria a nivel de márgenes comerciales y de conformación precios.