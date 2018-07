No hay semana en la que crónica negra el campo no se tiña de drama. En los últimos tres días hay que contabilizar dos muertes relacionadas con tractores, un herido grave y uno de estos vehículos arrollado por un tren, aunque sin desgracias personales afortunadamente. Una lista negra que no para y que parece que a nadie le importa demasiado.

Los sucesos más recientes han finalizado con dos personas muertas. La primera un hombre de 57 años de edad fallecía este jueves tras volcar el tractor que conducía en la localidad sevillana de La Algaba.

El siniestro se produjo sobre las 16:30 horas, cuando los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) recibían el aviso de una persona atrapada bajo un tractor en la carretera A-8006, a la altura del kilómetro 17. Fuentes de los servicios sanitarios confirmaban la muerte del conductor del tractor en el lugar del accidente.

Por su parte, un joven de 21 años fallecía el mismo jueves por la tarde al colisionar frontalmente con su moto contra un camión en la carretera ZA-V-2105 a la salida de El Perdigón (Zamora). Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, a las 19.25 se alertó de la colisión de una moto contra un tractor, lo que había provocado heridas graves al motorista. Hasta el lugar el accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron una UVI móvil. Los facultativos médicos tan solo pudieron confirmar en el lugar el fallecimiento del motorista.

Un día antes, el miércoles 4, un accidente con un tractor causó un herido grave en Gondomar (Galicia). El hombre se encontraba realizando tareas agrícolas en un campo en el lugar de A Barga, en la parroquia de Donas.

Fue la mujer del herido quien alertó al 112, indicando que la máquina había volcado y que su marido se hallaba atrapado. El servicio de emergencias alertó a los Bomberos del Baixo Miño para su llevar a cabo su excarcelación, además de Protección Civil del Val Miñor y agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Finalmente el martes 3, un tractor fue arrollado en el término de San Asensio (La Rioja), en un paso a nivel sin barreras sin que nadie resultara herido en el suceso. El accidente tuvo lugar en un punto cercano al antiguo apeadero de la localidad riojana y, por causas que se desconocen, el vehículo agrícola se quedó parado en las vías mientras su conductor podía abandonar el vehículo antes del impacto.