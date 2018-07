La Unidad de Mecanización Agraria de la UPC acaba de publicar Dosaviña, una aplicación móvil destinada a los productores vitícolas que calcula la cantidad óptima de producto fitosanitario y el volumen adecuado a distribuir en viñedos en espaldera.

La aplicación Dosaviña , creada por la Unidad de Mecanización Agraria de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) , ofrece también al agricultor una guía práctica para la selección de los parámetros de trabajo adecuados (velocidad de avance, presión, filtros …). Desarrollada para los sistemas operativos IOS y ANDROID, la app está disponible en cinco idiomas y dos sistemas de unidades (Sistema Internacional y US-Imperial), facilitando de esta manera su amplia utilización en las más importantes zonas mundiales de producción vitícola.

El uso de Dosaviña se basa en las características estructurales de la plantación y el tipo de máquina empleado y permite, como ha demostrado científicamente el grupo de investigación que lo ha desarrollado, ajustar de forma adecuada la cantidad de producto fitosanitario en la vegetación y, como consecuencia, reducir el riesgo de contaminación asociado , en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Europea de Uso Sostenible de Fitosanitarios.

La herramienta está disponible en formato web en: https://dosavina.upc.edu y se ha ensayado en las siguientes zonas: DO Penedès, DO Costers del Segre, DO La Mancha, DO Rioja, en la zona vitícola de Finger Lakes (en Nueva York, Estados Unidos) y en Cerdeña (Italia) y continúa probando en otros. La Unidad de Mecanización Agraria de la UPC está vinculado a la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB), Situada en el Campus del Baix Llobregat, en Castelldefels. Es un grupo de transferencia e investigación que tiene como núcleo central el mundo de la maquinaria agrícola, con gran experiencia especialmente en el área de la tecnología de aplicación de productos fitosanitarios.

Ha realizado diversos estudios centrados en la eficiencia de equipos de aplicación, el análisis de técnicas desarrolladas dentro de la agricultura de precisión o el diseño de nuevos sistemas para la optimización de los tratamientos. Estas investigaciones están fundamentalmente centrados en la viña, los frutales y los cultivos hortícolas.