La presidenta nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), Lola Merino, ha participado en el encuentro de Hermandad organizado por AMFAR-Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Un evento que este año cumple su mayoría de edad celebrando su décimo octava edición. El Encuentro de Hermandad de las Mujeres Rurales ya se ha convertido en referente del preludio de las Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Columna de este municipio.

El acto estuvo encabezado por la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Valverde y la presidenta local de AMFAR, Isabel López; que estuvieron acompañados por la concejal de Igualdad, María José Moraga y otros miembros de la Corporación municipal; las técnicos del Centro de la Mujer; el presidente de la Cooperativa Coovimag; el presidente de la Asociación Doña Berenjena y representantes de otras asociaciones de mujeres e instituciones locales.

La Presidenta de AMFAR, Lola Merino, aprovechó el Encuentro de Hermandad de las Mujeres Rurales para defender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito rural. Para Merino, “la defensa de la igualdad real no es cuestión de ideologías, sino de justicia y de compromiso social y político. Un valor que está reconocido en la Constitución Española y como tal debe ser garantizado”.

Enfado de la presidenta nacional de AMFAR con la Junta de Castilla-La Mancha por el trato recibido

Merino hacía estas reflexiones como consecuencia de la desconsideración que, a su juicio, reciben de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde que gobierna Emiliano García Page. Entre otras cuestiones, Merino enumeró algunas de las ofensas que han recibido por parte del Ejecutivo regional, comenzando por no haber sido convocadas a ninguna de las reuniones donde se ha debatido la PAC que queremos para Castilla-La Mancha a partir del 2020, “como si las mujeres no tuviéramos nada que decir al respecto”, apunta; así como la discriminación que han sufrido en la convocatoria de formación en la que las mujeres rurales ya no reciben fondos para ganar en cualificación y profesionalidad; o la situación que se han encontrado ante la futura aprobación de una Ley del Estatuto para las Mujeres Rurales de la región, cuya finalidad y objetivos son desconocidos por AMFAR al no haber sido convocadas a ninguna reunión previa a la publicación de la consulta pública.

Para Merino esto supone que en Castilla-La Mancha no se trabaje como se debe con las mujeres rurales, un colectivo que representa tan solo el 32% de los titulares de explotaciones agrarias, que tan solo cuenta con 121 mujeres incorporadas a la Titularidad Compartida y cuya participación laboral se sitúa 8 décimas por debajo de la media nacional. En consecuencia, Merino espera que este comportamiento se reconduzca y puedan trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. “Una igualdad que debe estar por encima de ideologías y de los partidos políticos”, insiste.

En otro orden de cosas, tanto el alcalde de Bolaños; Miguel Ángel Valverde como la presidenta de AMFAR, Lola Merino, aprovecharon el Encuentro de Hermandad de las Mujeres Rurales para recordar que la Feria de la Cebolla que celebró su primera edición en septiembre de 2017 tendrá carácter bienal, y que por tanto se celebrará el próximo año 2019, por lo que próximamente comenzarán a trabajar en este certamen que cosechó un gran éxito de participación en la primera edición.

Merino avanzó igualmente algunos detalles de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural que se conmemora el 15 próximo de octubre y animó a todas las asistentes a participar en una efeméride que deber servirnos para “sacar a la luz las demandas de casi seis millones de mujeres rurales españolas, reconocer su papel en la sociedad rural, en las explotaciones agrarias y potenciar su protagonismo en las nuevas políticas de desarrollo rural”, dijo Merino.

Por su parte, la presidenta local de AMFAR Bolaños, Isabel López anunció la participación de AMFAR en el encuentro de Encajeras organizado por el Ayuntamiento de Bolaños, así como el viaje cultural a la localidad de Andújar (Jaén), que se llevará a cabo el día 25 de septiembre. AMFAR en Bolaños retomará desde el mes de octubre las clases de sevillanas, con grupos dirigidos a adultos y a niños.