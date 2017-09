La organización agraria europea el Copa, que representa a 23 millones de agricultores y a sus familias, ha elegido en Bruselas a Joachim Rukwied, de Alemania, como nuevo presidente para que contribuya a asegurarles un futuro viable a los agricultores de la UE. Y para el presidente del Copa su primer objetivo está muy claro: “Es importante mantener el nivel actual de los pagos directos en el primer pilar de la PAC, para que los agricultores puedan gestionar mejor los riesgos que amenazan su renta”.

Rukwied, productor alemán de cultivos herbáceos, ha asegurado que “llevaré a cabo mi trabajo a partir de la excelente labor de mi predecesor, Martin Merrild, que ha contribuido a asegurar la posición del Copa sobre la futura PAC y ha impulsado un buen acuerdo comercial entre la UE y Japón”.

“Es importante simplificar las normas de la PAC, reducir la burocracia y asegurarnos de que disponemos de normas comunes en toda la UE”

En este sentido, el presidente del Copa insiste en que “soy un europeo convencido y creo firmemente en el valor añadido que representa la Política Agrícola Común para Europa. La gran prioridad para mí será asegurarnos de que tenemos una PAC sólida, común y más sostenible y sencilla en los próximos años, con el apoyo de suficiente financiación, para que los agricultores puedan hacer frente a los retos cada vez más numerosos, como el cambio climático y la volatilidad de los mercados. Es de una importancia capital simplificar las normas de la PAC, reducir la burocracia para los agricultores y asegurarnos de que disponemos de normas comunes en toda la UE”.

Destacando algunas medidas, ha comentado que “es importante mantener el nivel actual de los pagos directos en el primer pilar de la PAC, para que los agricultores puedan gestionar mejor los riesgos que amenazan su renta. También deben mantenerse y desarrollarse aún más las redes de seguridad de los mercados. Debe prestarse atención igualmente a las medidas que apuntan a ayudar a los agricultores a gestionar mejor los riesgos del mercado con el desarrollo del mercado de futuros, para así hacer frente a la creciente volatilidad. Las medidas de gestión del riesgo deben seguir siendo voluntarias para los agricultores y deben mantenerse en el segundo pilar. Es importante que estas medidas queden recogidas en la Comunicación de la Comisión sobre la PAC, que podría publicarse a finales de noviembre”.

También se ha posicionado el presidente del Copa sobre el posicionamiento de los agricultores en la cadena alimentaria, incidiendo en que “debe reforzarse. Saludo desde estas líneas el trabajo realizado por el comisario de agricultura, Phil Hogan, y espero ver propuestas concretas en 2018 para eliminar las prácticas comerciales desleales de la cadena alimentaria. Necesitamos legislación para luchar contra las prácticas desleales, puesto que los enfoques voluntarios no han funcionado”.

“También me esforzaré por conseguir acuerdos comerciales justos y equilibrados . Estamos muy preocupados con los acuerdos que se están negociando actualmente con el bloque comercial latinoamericano Mercosur y con Australia y Nueva Zelanda. Insistiré para asegurarme de que se alcanza un buen acuerdo para los agricultores europeos y para que la agricultura no se use como moneda de cambio en las negociaciones”, ha declarado.

“En cuanto al Brexit, será importante reducir al mínimo cualquier perturbación del comercio que pueda causar y completar la pérdida de los 10.300 millones de euros causada por la salida del RU de la UE”, ha finalizado el presidente del Copa.