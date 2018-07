Relevo en la secretaría general de Asaja-Cádiz, Cristóbal Cantos, tras 40 años al frente de la asociación, entrega el testigo a Luis Ramírez, ingeniero agrónomo, que lleva 15 años trabajando en Asaja, tras la ratificación de la Junta Provincial.

El presidente, Pedro Gallardo, ha agradecido a Cantos “su tiempo, empeño y ser el alma de esta asociación y haberla colocado en el primer nivel nacional de asociaciones del mundo agrario”. También da las gracias al ex secretario general por “haber aceptado quedarte con nosotros como asesor de la asociación porque siempre he dicho que los jóvenes tenemos el empuje pero no podemos prescindir de la memoria y de la historia”. El presidente también ha destacado que “los cuarenta años de historia de Asaja-Cádiz se han escrito de tu puño y letra y la tinta han sido tu esfuerzo y dedicación”.

Respecto al sucesor en el cargo, Luis Ramírez, el presidente ha incidido en varias cualidades, “la formación técnica ya que es ingeniero agrónomo y experto en dirección y administración de empresas, el conocimiento en profundidad de la asociación por sus 15 años en la casa con puestos de responsabilidad y gran conocimiento de los asociados y su juventud, que le otorga empuje y muchas ganas de trabajar para el sector agropecuario”.

En su despedida Cristóbal Cantos ha expresado: “Después de cuarenta años en la casa, os garantizo que aunque todas las personas nacemos iguales, en el campo de Cádiz, que he recorrido de punta a punta en todos estos años, están las mejores personas”. Por supuesto, también ha tenido palabras de elogio para Luis Ramírez a quien le reconoce “su experiencia en el sector, su juventud y conocimiento de las entrañas de Asaja”.

Por su parte, el nuevo secretario general de Asaja-Cádiz, Luis Ramírez, recoge el testigo de Cristóbal con responsabilidad y considera que: “Es un reto complicado pero también tengo alguna ventaja, el conocimiento de la asociación. Llevo 15 años en ella y la conozco desde abajo, conozco a sus socios, les he escuchado, conozco a sus técnicos, mis compañeros, conozco el mecanismo, como funciona…”. Por supuesto, ha agradecido a la Junta Provincial el respaldo de su nombramiento y ha agradecido los consejos de Cristóbal Cantos durante estos años aunque espera “seguir teniéndolos para continuar aprendiendo”.

Algunos datos de los 40 años de Cristóbal Cantos en Asaja-Cádiz

Ingeniero de ICAI, Alta dirección de Empresas por el IESE (Barcelona) y

Alta dirección de Empresas Agrarias en Instituto San Telmo (Sevilla) ha dedicado prácticamente la totalidad de su vida laboral a la secretaría general de Asaja-Cádiz, muy vinculado a la nacional y secretario general de Asaja-Andalucía durante más de 20 años.

Ha sido testigo de grandes hitos del sector agropecuario de Cádiz como:

Conseguir tumbar la reforma agraria, un invento que en pleno siglo XX volvía a conceptos trasnochados del XIX , alejados del empeño de Europa de acotar los excedentes. Un invento que gracias a Asaja se frenó. La adaptación a la Europa Comunitaria y, con ello, a la PAC y por tanto el tránsito de todo el sector agropecuario de un sistema intervencionista a un mercado libre. Conseguir la regulación pactada en la viña, con el gran logro de que el que salía recibía la compensación del que se quedaba. Este formato, ha sido ejemplo en toda Europa, y de hecho lo han tomado como propio para posteriores reconversiones. En este sector también se ha afrontado una reconversión salvaje en la que todos han salido perjudicados.

4. La provincia ha sido un ejemplo de paz social, con la negociación calmada de Manuel García Matas, que ha conseguido años de consenso en una provincia que era un polvorín.