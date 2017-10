El grupo Iparcoffee, Creado por Cafés El Abra y que integra las empresas Cafés el Abra, Betiko, Cafés Cantabria y Cafés A&S, ha lanzado dos nuevos productos al mercado. Por un lado, de los primeros sobres de azúcar ecológico para hostelería del mercado. Los establecimientos que quieran podrán ofrecer este tipo de azúcar a sus clientes. Asimismo este azúcar, se acompañará de un café ecológico, procedente de México que completará la oferta de la carta de cafés y tés de El Abra. El Ecosugar es una auténtica innovación en el mercado europeo y mundial.

La agricultura orgánica es un sistema integrado de producción basado en normas específicas y precisas orientadas a minimizar el uso de recursos no renovables. Mediante este sistema se busca conservar la fertilidad de la tierra y respetar el medio ambiente de manera sostenible y equilibrada. Produciendo así, alimentos saludables libres de residuos químicos. Este tipo de cultivos además de mantener la diversidad genética, evitan la contaminación.

El azúcar ecológico se produce utilizando como materia prima la caña de azúcar. Un cultivo a base de abonos verdes, labores manuales de limpieza y prácticas conservacionistas. El uso de productos químicos está prohibido tanto en el cultivo de la caña como durante el proceso de transformación industrial del azúcar.

El azúcar ecológico u orgánico no es un tipo de azúcar, sino un tipo de tratamiento natural que afecta tanto al cultivo de la caña de azúcar como al proceso industrial. A través de este sistema natural, el azúcar se somete a un proceso inferior de blanqueo y refinado y se suprime el uso de químicos como el azufre o ácido fosfórico en el proceso de industrialización del producto. De acuerdo con numerosos estudios, el azúcar elaborado de manera orgánica tiene un nivel más alto de nutrientes. De este modo, no solo se mejora la salud de los cultivos si no que también es beneficioso para la salud de los consumidores.

Además de la orientación del contenido en sí hacia la sostenibilidad y la búsqueda de productos saludables, los sobres que envasan el azúcar ecológico están elaborados con material técnico procedente de fuentes renovables (celulosa), y las tintas utilizadas son 100 % compostables. Esto hace que los sobres, una vez utilizados, puedan ser arrojados al contenedor de residuos orgánicos sin que supongan un daño para el medio ambiente. Son los primeros sobres ecológicos ya que están elaborados sin Polipropileno, elemento derivado del petróleo que permite su sellado. Con esta iniciativa, el Grupo Iparcoffe refuerza su apuesta por cuidar el Medioambiente.