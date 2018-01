El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, ha reclamado este jueves 18 que la Unión Europea (UE) reduzca su presupuesto, por el Brexit, en lugar de aumentar las contribuciones del resto de socios.

“La salida del Reino Unido significa que el presupuesto debe reducirse”, dijo Rutte en su cuenta oficial de Twitter, tras reunirse con el comisario de Presupuestos de la UE, Günther Oëttinger.

Cabe recordar que Holanda es uno de los primeros exportadores hortofrutícolas de la Unión Europeas, aunque prácticamente no cultive nada. Su negocio es comprar los productos a los países del Sur de Europa (en especial España, Italia y Francia) o a terceros países (como Marruecos, Turquía o Sudafrica) para luego revenderlos.

Pero esta postura no es nueva. Hace un asño, en la Conferencia de la PAC de Madrid, el director de Economía Agraria de la Secretaría General de Agricultura de Holanda, Jan G.Sevenster, ya defendía esta postura y afirmaba, en relación con las ayudas agrarias, que es “una buena idea no depender de la ayudas, porque una empresa en buena situación debería ser solvente por ella misma y obtener una renta digna en el mercado (…) estamos subvencionando a agricultores aunque tengan buenos ingresos y eso los contribuyentes europeos no lo entienden”.

El primer ministro holandés añadió que su país “presionará por la modernización y los recortes en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual. El gasto debería centrarse en cuestiones en las que la UE tiene un valor añadido”.

Oëttinger colgó en Twitter una fotografía del encuentro, en la que ambos salen sonriendo, y un texto en el que dice “si puedes reír, también puedes encontrar un compromiso… en los presupuestos de la UE”.

Oëttinger presentó a Rutte su propuesta de cubrir el aporte que hacía el Reino Unido en un 50% con recortes en las partidas actuales y en otro 50 % con ingresos adicionales de los 27 Estados que quedarán en la UE.

El encuentro se produce un día después de que el ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, avisara en una entrevista de que su país no compensará el déficit en el presupuesto de la Unión Europea cuando Reino Unido abandone el bloque el próximo año.