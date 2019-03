La nueva irrupción de Jordi Évole en el mundo de la agricultura y ganadería con su programa ‘Salvados’ no ha provocado aplausos precisamente en el sector. Al igual que pasara sobre su reportaje sobre el porcino, el enfado por el enfoque que se le ha dado al reportaje sobre las Temporeras de la fresa en Huelva ha provocado airadas reacciones.

Así, tras la emisión del programa ‘Temporeras’ de Salvados, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Huelva, ha querido hacer hacer hincapié en que “la mayor parte de nuestros agricultores y agricultoras respetan sus obligaciones laborales y desempeñan una labor intachable respecto al cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras”.

COAG insiste en que hay denunciar cada irregularidad, pero se queja del enfoque dado por el programa de Évole

En este sentidop, insisten en que “no podemos permitir que se generalice en cuestiones tan sensibles y que son tan importantes para el desarrollo de una actividad económica fundamental para nuestra provincia. Por eso, desde esta organización siempre hemos pedido que se investigue con la mayor diligencia y se sancionen con dureza aquellos casos donde se produzcan abusos o malas prácticas. No es aceptable que se incumplan las condiciones laborales de ninguna persona, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, pero tampoco podemos permitir que se creen denuncias falsas ni que se divulgue información sin contrastar, porque se perjudica a profesionales y familias que trabajan respetando la legalidad en todo momento”.

Por eso, aseguran en una nota, “lamentamos que el programa que conduce Jordi Évole no emitiera las declaraciones de otras entrevistas que realizaron, a personas con amplia experiencia y conocimiento de la contratación en origen desde sus inicios. De estas entrevistas no se ha emitido nada en absoluto, mientras se ha dejado un amplio espacio para opiniones personales de particulares que no conocen de cerca lo sucedido.

La Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) ha asegurado que las mujeres contratadas en origen en Marruecos para participar en la campaña de los frutos rojos en Huelva cobran un salario mínimo en 42,02 euros/día con una jornada laboral de 39 horas semanales, independientemente de su procedencia y género.

Interfresa asegura que se paga 1.200 brutos al mes, que “está en línea e, incluso, por encima que el que ofrecen otras zonas agrícolas de España”



Dicho salario, que es el más bajo contemplado en el convenio colectivo del campo de la provincia de Huelva (2018-2020) y cuyo importe mensual es de 1.200 brutos al mes, “está en línea e, incluso, por encima que el que ofrecen otras zonas agrícolas de España y, es superior al salario mínimo interprofesional” y “hasta 6 veces mayor que el salario que, en el mejor de los casos, podrían percibir estas mujeres en su país”.

Interfresa, a través de un comunicado, ha querido hacer esta precisión tras la emisión del programa “Salvados” en La Sexta en el que analizaba la situación laboral de las trabajadoras temporeras en el sector de los frutos rojos, al tiempo que ha aprovechado para poner en valor de los contratados en origen.

Desde la interprofesional consideran que el enfoque del programa “no ha conseguido encontrar el drama que habían anunciado con declaraciones fuera de contexto” ya que durante el mismo “queda claro que las mujeres que participan en el contingente de contratación, lo hacen no sólo libremente, sino también por un profundo deseo de mejorar la situación económica que tienen en su país de origen, donde atraviesan grandes penalidades”.

Por este motivo, “los empresarios del sector, junto con todos los agentes implicados en la contratación de mano de obra en origen han venido haciendo durante estos años una importante labor para organizar la demanda de mano de obra destinada a las campañas agrícolas, a través de los contratos en origen, y supervisar el cumplimiento de sus derechos laborales”.