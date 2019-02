Son jóvenes, son emprendedores, creativos y currantes. Son responsables y divertidos, modernos y tecnológicos, tienen una buena formación y apuestan por el medio rural y por nuestra tierra de Castilla y León… y son jóvenes cooperativistas han decidido dedicar su vida a la agricultura a la ganadería y al cooperativismo.

Entre 18 y 30 años, tienen los agricultores y ganaderos que han participado del 20 al 22 de febrero en las Jornadas para jóvenes cooperativistas en el Castillo de Curiel; de ellos cinco son de la Cooperativa Copiso, cuatro de Car, tres de Cobadu, Cocetra y Cocope, dos de Alta Moraña, Arlanza y Cuatro Rayas y uno de Reina Kilama, Dehesa Grande, Agropal, Paca y Coridu. Nueve de ellos tienen titulación universitaria, ocho con formación profesional de grado superior y cinco de grado medio, dos han cursado el bachiller y cinco la ESO.

Gabriel Alonso Resina, presidente de Urcacyl, comenta los objetivos perseguidos con estas Jornadas. “En primer lugar, dar formación a futuros miembros de los Consejos Rectores, en materias cooperativas, agropecuarias y empresariales. En segundo lugar, propiciar la convivencia y el intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes cooperativas, provincias y sectores. Y en tercer lugar incentivar entre ellos el orgullo de ser agricultor o ganadero cooperativista”.

La formación en materias cooperativas, les ha hecho ver la importancia del cooperativismo, su régimen económico y social y el funcionamiento de los órganos de gobierno; así como la necesidad de poner en valor la responsabilidad social y de disponer de estrategias de futuro. Las materias agrarias han abordado temas como el funcionamiento de la PAC, los contratos, arrendamientos y herencias, el régimen fiscal de las explotaciones y las medidas de apoyo de la Administración al cooperativismo y a los jóvenes. Otras materias tratadas se han relacionado con la distribución alimentaria, la ética empresarial, los medios de comunicación y el sistema crediticio.

También diariamente, tras el almuerzo se han tenido tertulias con presidentes y gerentes de varias cooperativas para conocer diferentes realidades societarias, entre ellos Cesar Reales de Agropal, José Luis Gonzalez de Fresnillo, Luis Carlos Fernández de Lar, Octavio Gonzalo de Dehesa Grande y Lauro Arranz de Cocope.

De una forma muy cercana, didáctica y participativa, los jóvenes han recibido explicaciones y formulado preguntas a un experto profesorado entre el que se encontraba el fiscalista Aurelio Alvarez, el doctor Salvatore Di Estefano, la catedrática Mª. Eugenia Serrano, el director general de Caja Rural de Soria Domingo Barca, la periodista Sonia Andrino, la directora de Asucyl, Isabel del Amo, el director de RR EE de Mercadona Julio Casado y el jefe de Servicio Jesús Paradinas, además de varios técnicos de Urcacyl.

La titular de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos también quiso compartir una sesión con los jóvenes, escuchando sus inquietudes, sus demandas y sugerencias y comentándoles varios aspectos del Plan Estratégico del cooperativismo. “Recientemente hemos presentado el Plan de Cooperativismo. Hemos trabajado codo a codo con URCACyL y sus cooperativas socias, y entre los objetivos que nos hemos marcado para las cooperativas de Castilla y León, está el incrementar en este periodo 2019/2023 un 40% su facturación hasta alcanzar los 3.600 millones de euros”. afirmó Marcos. Otros de los elementos claves del Plan son “La innovación, reforzar la comercialización, incorporar a los jóvenes a los consejos rectores de las cooperativas y especialmente a las mujeres”.

Valoraciones de los propios asistentes al curso

Miguel Villar del Teso, es de Villavendimio (Zamora), y tiene ganado de vacuno de leche y de carne. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Personalmente, me habéis llenado la cabeza de ilusiones, nuevos objetivos y proyectos, y sobre todo tener un enfoque diferente de lo que es el mundo empresarial, y en concreto el de nuestras cooperativas. He conocido a 29 estupendos compañeros y hemos compartido momentos y experiencias con personas muy implicadas y comprometidas en algunas de las grandes cooperativas de Castilla y León. Este curso realmente ha merecido la pena porque me ha abierto la mente y me ha dado las claves del éxito. Recomiendo a cualquier joven que lea esto, que si tiene la oportunidad de asistir a este curso de formación que lo haga y que nunca dejemos de aprender, de crecer, de compartir y de mirar hacia adelante sin olvidarnos de dónde venimos. Ha sido un placer”.

Elena Tejerina Fernández, de Autillo de Campos (Palencia), lleva una explotación es de secano con cereal, forraje y veza, y de regadío con alfalfa, remolacha y girasol y ahora está pensando en iniciarse con la colza. “El curso de formación ha sido una gran experiencia, animo a todo aquél que inicia su actividad a participar en próximas ediciones. Urcacyl nos ha formado sobre materias muy diversas con una didáctica participativa y amena, y ha seleccionado perfiles muy distintos, que me han permitido conocer otros métodos de producción aplicables a mi explotación. Respecto a la estancia y el entorno han sido un acierto y el personal muy amable. Muchas gracias por darme la oportunidad de asistir al curso y por las flores”. Elena prosigue “Estoy orgullosa de ser agricultora y no he visto ninguna limitación por el hecho de ser mujer. Las limitaciones están en la cabeza de cada uno. Lo importante es unir esfuerzos porque juntos somos más fuertes”.

Alvaro Villar Palomo, de Cogeces del Monte (Valladolid), “Mi experiencia en el curso realizado en el Castillo de Curiel me ha parecido extraordinaria. He conocido gente, hemos intercambiado opiniones y me ha encantado el temario de los ponentes. Ha sido una forma de conocer y aprender sobre el cooperativismo. El curso me ha encantado. Todo perfecto, lo volvería a repetir”

Diego Alonso Becerro, de La Alberca (Salamanca), dedicado al sector apícola trashumante, con una explotación junto a su padre de 1.200 colmenas, que espera ampliar. “Mi experiencia en este curso ha sido muy enriquecedora, no solo por la formación que nos han impartido, sino también por los consejos que nos han dado y por habernos ayudado a ver nuevos horizontes y cómo afrontarlos. Me siento feliz de haber conocido a gente joven dedicada a la agricultura y a la ganadería. He aprendido de cada uno de ellos, a quienes les gusta el campo y el medio rural igual o más que a mí. Tengo que decir muy alto el orgullo que siento de mí profesión y de mi empresa, y por ello, me gusta dar a conocer el sector de la apicultura y la cooperativa a la cual pertenezco. Quiero dar las gracias a URCACYL y a Reina Kilama por confiar en mí para este curso, también quiero dar las gracias a todos los que han compartido su experiencia y su formación para acercarnos más a los consejos rectores y sentirnos orgullosos de ser cooperativistas, y finalmente, a cada uno de los alumnos por compartir su vida profesional, personalidad y ayuda. Al principio tenía dudas de asistir, pero ahora han desaparecido, e iría sin pensarlo y totalmente convencido”

Ismael Baniandres, de Guzmán (Burgos), se dedica a cereal de secano y a viñedo “El curso se me ha hecho hasta corto. Los temas que hemos abordado han servido para fortalecer conocimientos, implicarnos más en las cooperativas y animarnos, si podemos, a entrar en un consejo rector. Ha habido muy buena relación entre compañeros, de los que hemos aprendido muchas cosas porque cada lugar es un mundo, ves que no eres el único joven en el campo y creas amistades. En definitiva ha sido un placer”

Sergio Gallardo Romero, es de Renieblas (Soria). Su explotación es de cereales y girasol. “Ha sido una experiencia muy interesante, una manera de conocer más de cerca las cooperativas de nuestra comunidad y su forma de gestión. La convivencia durante estos días con mis compañeros ha sido muy buena y provechosa, y les auguro y deseo un gran futuro. Quiero felicitar y agradecer a los organizadores y ponentes del curso su dedicación y animarlos a seguir organizando más jornadas como estas en el futuro”.

Ramon Cano, de El Arenal (Ávila), con una exploración de cerezos y castaños. “Han sido unos días de compañerismo y de formación. He conocido gente fantástica con unos objetivos muy claros. Ha sido un auténtico placer y esperemos vernos pronto”

Juan José Diez Herrero, de la Fuente de San Esteban (Salamanca). “Mi agradecimiento por los tres días pasados en Curiel. Es impresionante la inyección de energía que ha supuesto para mí, de ilusión por el campo, por la juventud, y por el cooperativismo. Ha sido ENRIQUECEDOR por muchos motivos. Es difícil congregar a 30 jóvenes con tanta pasión (desmedida) por el campo y con tanta calidad humana. La atmósfera de Curiel ha sido inmejorable: buena sintonía entre todos, amistad, compañerismo, distensión… Y qué decir de la riqueza agropecuaria que hemos absorbido todos gracias a la diversidad, hemos aprendido desde cómo se lleva a cabo la trashumancia de las abejas hasta la importancia de tener un perro en la recolección de las trufas, pasando por el vacuno lechero, las granjas de porcino, etc. Por si fuera poco, a parte del networking entre nosotros, hemos tenido la suerte de contar con especialistas en distintos sectores para aprender de ellos, ordenando y actualizando nuestros conocimientos en el sector. Solo tengo palabras de agradecimiento. Un abrazo”

Enrique Antonio, de El Carpio (Valladolid). “Que el campo tiene futuro es un hecho innegable, siempre y cuando haya avances acordes a los nuevos tiempos, las nuevas situaciones sociales, más profesionalidad, incorporación de nuevas tecnologías y unión de los agricultores lo que nos permitirá defender nuestro trabajo”

Entre las inquietudes mostradas por los jóvenes estos días señalamos las siguientes:

-Mayores precios para los productos agropecuarios.

-Que cobren la PAC solo los que viven de la agricultura. Si se pierden fondos en la nueva PAC que los pierdan los no profesionales

-Que haya seguimiento de las incorporaciones de jóvenes al sector para evitar fraudes.

-Mayor reconocimiento social.

José Antonio Marcial Torres, agricultor de Población de Campos (Palencia), “Nosotros los jóvenes agricultores y los jóvenes ganaderos nos vamos a enfrentar a numerosos retos, ya que estamos en tiempos de cambio debido al aumento de población mundial, los nuevos hábitos de consumo, como por ejemplo, el aumento de consumo de productos ecológicos, las nuevas políticas agrarias y la nuevas tecnologías introducidas en nuestro sector. Pero como jóvenes preparados que somos y con ayuda de las cooperativas, afrontaremos todos los retos que se nos pongan en nuestro camino”

Para el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano González “Se han cumplido los objetivos perseguidos. Estamos muy satisfechos porque hemos visto que hay relevo generacional y que hay agricultores y ganaderos jóvenes cooperativistas entusiastas, comprometidos y trabajadores. No hay que tener miedo, mientras haya rentabilidad habrá relevo generacional”

Esta es la cuarta edición de estas jornadas de jóvenes cooperativistas, y a esta promoción se la ha denominado “Águilas Reales del Castillo”. Se invita a los jóvenes a volar alto y a tener grandes miras en el desempeño de su actividad profesional.