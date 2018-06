Según el último informe de la consultora AC Nielsen sobre el consumo de vinos en España, más de la mitad de los consumidores españoles que prueban un vino blanco de la D.O. Rueda se convierte en habitual consumidor de estos vinos, lo que está permitiendo a esta Denominación de Origen consolidar su liderazgo como el vino blanco español más consumido y en el que primero piensa el consumidor en España.

Sin embargo, la confusión entre territorio y variedad sigue estando muy presente en la mente del consumidor por lo que la D.O Rueda apuesta este año por darle continuidad a su campaña “Las Cosas por su Nombre: Pide un Rueda cuando quieras un Verdejo”, una iniciativa que llega así a su segunda edición.

Tras su paso por Málaga y Marbella, la campaña está estos días presente tanto en Valladolid como en Madrid, donde se está desarrollando con una gran acogida en los más de medio centenar de locales en los que se lleva a cabo.

En el caso de Madrid, la campaña estuvo presente en 24 establecimientos en total situados en seis barrios madrileños. El pasado sábado, 23 de junio, ‘La Latina’ acogió la última parada de la campaña en Madrid después de haber estado en marcha en las pasadas semanas en Chueca, Malasaña, Ibiza, Ponzano y Olavide.

A lo largo de estas cinco semanas en las que ha estado en marcha la campaña, los consumidores fueron sorprendidos con premios directos por usar el palabra “Rueda” al pedir su vino en los establecimientos adheridos, además de participar en el sorteo de seis experiencias enoturísticas a la denominación de origen. Y también para los hosteleros que ofrecen Rueda hay premio. Entre los 24 establecimientos participantes se sortearon otra experiencia enoturística, para que descubran in situ las características de los vinos que ofrecen en sus puestos de trabajo.

En Valladolid la iniciativa de promoción para dar a conocer entre consumidores y hosteleros la calidad de los vinos de la D.O Rueda elaborados con la variedad verdejo continúa hasta el próximo 1 de julio con la misma dinámica que en Madrid. Más de 30 establecimientos vallisoletanos se han adherido a esta campaña, que surge tras comprobar que actualmente muchos consumidores españoles piden “un verdejo” refiriéndose a un vino blanco D.O. Rueda.

“Queremos que nuestros consumidores tengan claros los conceptos, ya que según los estudios de la Consultora AC Nielsen, el 90% de los consumidores que piden un verdejo, esperan la calidad de un Rueda. En algunas ocasiones puede ocurrir que se sirva un verdejo de otras zonas, pero hay que tener en cuenta que esta variedad, autóctona de la D.O. Rueda, es aquí donde desarrolla sus cualidades organolépticas en su máximo esplendor”, confirma Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.

El objetivo final no es otro que el de que los consumidores de vino blanco disfruten de la calidad que ofrecen los vinos de la D.O. Rueda elaborados con la variedad autóctona de esta Denominación de Origen, la verdejo, santo y seña que ha convertido a esta denominación de origen en una de la más conocidas por parte del consumidor. De hecho un 70% de ellos identifican la variedad Verdejo con la D.O. Rueda con un consumo habitual muy equiparado entre hombres y mujeres que suelen elegir el aperitivo para disfrutar de estos vinos frescos y equilibrados.