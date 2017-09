La campaña de producción de alcachofa española para congelado se puede ver afectada en el curso 2017/2018 debido a la importación de alcaucil de Egipto, que posee una calidad baja. Ello puede provocar que el consumo y la demanda de las empresas de procesado en nuestro país desciendan y, por ende, que el precio disminuya.

El consumo de alcachofa congelada en Europa se ha mantenido estable en los últimos años, pero durante la última campaña se ha generado mucho producto en Egipto, uno de los principales exportadores de esta verdura procesada (a España llega desde allí entre el 25% y el 30% de la congelada que se ingiere a nivel nacional), y, además, de calidad baja.

La producción española ha crecido un 15% en la anterior campaña

Ello ha provocado que se produzca un “colapso del consumo en nuestro país”, que se suma a la bajada de su precio (de los dos euros, aproximadamente, habituales ha pasado a los 1,60 euros), según indica Antonio Navarro, director ejecutivo de Ultracongelados Azarbe, empresa socia de Alcachofa de España. “La mala calidad hace daño a la producción de alcachofa española para congelado, porque el consumidor no sabe de dónde viene el producto que come, solo que no le gusta y, por lo tanto, no lo vuelve a comprar”, valora Navarro.

Así, la campaña 2017/2018 se espera con duda, ya que, como indica el director general de Azarbe, va a haber un exceso de stock en España y en Egipto y las empresas dedicadas a la alcachofa congelada van a demandar menos por el descenso previsto, por lo que su precio va a disminuir. “Necesitamos aranceles fuertes para que no entre en España alcaucil de baja calidad y para que la situación no se vea tan afectada en los próximos años”, demanda Navarro.

A pesar de las previsiones de la próxima temporada, la producción de alcachofa para congelado de la campaña pasada (cultivada entre diciembre y mayo) ha sido calificada por el director general de Azarbe como “buena, con producto de calidad y un clima que ha acompañado” y ha experimentado un crecimiento del 15%, alcanzando las 20.000 toneladas. Por su parte, la exportación se ha mantenido estable con su aumento anual del 15% aproximado.