Agroseguro celebró una Jornada de Citricultura en El Puig de Santa María (Valencia) que contó con la asistencia de más de 100 profesionales del sector, colaboradores habituales con las diferentes entidades aseguradoras. En esta ocasión han colaborado el Ajuntament del Puig de Santa María, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), el Consorcio de Compensación de Seguros, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de El Puig, Luisa Salvador Tomás, fue la encargada de abrir la Jornada y dar paso a las diferentes ponencias programadas. En ellas se destacaron los temas más relevantes sobre el seguro agrario en general, así como sobre el Seguro para Explotaciones Citrícolas en particular.

El director de ENESA, José María García de Francisco, comenzó el turno de conferencias mencionando el presupuesto que han destinado para hacer frente a las subvenciones del seguro agrario en 2017 (211,27 millones de euros) y la repercusión del mismo en el seguro de cítricos, para el que cuentan con un presupuesto de de 23,33 millones de euros. Además valoró positivamente la implicación de la Generalitat Valenciana con su aportación de presupuesto en el ejercicio 2017. Por otro lado, destacó la importancia de contratar un seguro agrario y el esfuerzo que supone la rapidez con la que se pagan las indemnizaciones. Aprovechó la ocasión para comentar el trabajo: “Líneas Estratégicas para el Futuro de los Seguros Agrarios Combinados Proyecto de Prospectiva: El Seguro Agrario en 2025” que ha desarrollado la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del MAPAMA. Por último hizo referencia al Seguro de Ingresos, destacando los tipos de seguros de ingresos y rentas que se pueden desarrollar en el futuro y los pasos a seguir para llegar a su puesta en funcionamiento.

A continuación, Inmaculada Poveda Mínguez, directora general de Agroseguro hizo una valoración acerca del efecto del cambio climático sobre los cultivos y por tanto de su incidencia en los seguros agrarios. En su intervención destacó que, según análisis basados en series históricas de siniestralidad, se ha constatado que a lo largo de los años se han producido modificaciones importantes en el comportamiento de los fenómenos climáticos que afectan a los cultivos. En el estudio elaborado sobre el riesgo de pedrisco, las estadísticas revelan que, aunque la intensidad de las tormentas no ha variado sustancialmente, la extensión de terreno a lo largo de la cual se producen se ha ido incrementando a lo largo de los años. A esto hay que añadir que últimamente no es habitual que se produzca un único evento climático aislado, si no que suele venir acompañado de otros fenómenos. Todo ello provoca que los daños en los cultivos sean significativamente mayores. Además, quiso valorar la implicación, y agradecer el esfuerzo que hacen tanto ENESA como la Generalitat Valenciana al aportar el presupuesto que destinan a las subvenciones de los Seguros Agrarios en general, y al Seguro de Cítricos en particular.

La siguiente ponencia corrió a cargo del subdirector de seguros agrarios del Consorcio de Compensación de Seguros, Domingo Varela Sanz que explicó el papel del Consorcio en los diferentes ramos de seguros y en especial en los Seguros Agrarios Combinados, centrándose sobre todo en el pasado ejercicio.

Después, el Jefe del Departamento de Avales Agroseguro de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, Antonio J. Frías Caño, habló sobre la posibilidad que se otorga a los asegurados de fraccionar el pago de la prima de los seguros agrícolas y ganaderos con el aval de SAECA, así como de su funcionamiento.

El último turno fue el del director territorial de Agroseguro en Levante, Manuel González Corral, que comenzó su ponencia ofreciendo datos del comportamiento de la contratación y la siniestralidad del sector citrícola en los últimos cinco años. Además quiso destacar de manera especial las novedades que se han introducido en el seguro de cítricos para esta campaña.

La clausura corrió a cargo de Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, que destacó la relevancia del presupuesto que la Generalitat Valenciana destina a la subvención de los seguros agrarios combinados, en torno a 24 millones de euros, lo que supone el 10% del presupuesto total de la Consellería. Para el seguro de cítricos destinan 10,55 millones de euros.

Como en los últimos años, esta Jornada, dirigida a los profesionales encargados de realizar la contratación de los seguros y organizada por Agroseguro, pretende, a través de la información y de la aportación de diferentes impresiones, animar y fomentar la contratación de una línea de seguro tan importante como es el Seguro para Explotaciones Citrícolas.