La Mesa de la Caza de CLM se ha mostrado muy crítica ante la iniciativa de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birlife) de promover un debate nacional acerca de la compatibilidad entre la caza y la conservación de la naturaleza.

Las organizaciones que componen la Mesa son la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, la organización agraria Asaja, las asociaciones de titulares de cotos y propietarios rurales Aproca y Atica, la Federación regional de Galgos y Asiccaza.

En un comunicado, estas organizaciones de la Mesa de la Caza de CLM han señalado que plantear en el año 2017 un debate tan simplista “no deja de sorprender desde una organización que aún cuenta con prestigio internacional y que fue fundada por cazadores”.

Recuerdan que si no fuera por la caza la mayoría de los espacios naturales protegidos y las principales especies en peligro de extinción no existirían

Para la Mesa de la Caza de CLM, la caza no sólo es que sea compatible con la conservación, sino que si no fuera por la gestión cinegética que se realiza en el 95 por ciento del territorio de Castilla-La Mancha la mayoría de los espacios naturales protegidos y las principales especies en peligro de extinción no existirían.

Con este debate, “SEO/BirdLIfe se quiere posicionar como la garante de la conservación en España, cuando en realidad no gestionan prácticamente territorio alguno, más allá del simple seguimiento de algunas especies como el águila imperial, beneficiándose en su imagen de la labor de titulares cinegéticos y cazadores, por ello sorprende aún más esta posición”.

Las organizaciones que constituyen la Mesa han recordado que el 80 por ciento de los bosques en España están en manos privadas y que son los titulares cinegéticos los que dedican sus esfuerzos económicos a invertir en el medio natural, mucho más allá de la gestión en caza, en la conservación de todo el territorio.

Muchas especias protegidas sobreviven gracias a los cotos de caza privados

Además, han subrayado que las dos especies en peligro de extinción más emblemáticas en la región, el águila imperial y el lince ibérico, actualmente se encuentran en su práctica totalidad en fincas privadas, en cotos de caza cuyo modelo de gestión es el que permite su conservación.

Así, citan como ejemplo que en el Parque Nacional de Cabañeros, máximo exponente de la conservación y del monte mediterráneo, ninguna de estas dos especies está presente.

Las organizaciones han pedido que SEO/BirdLife retire esta encuesta que, además, está “totalmente dirigida y cuyo desarrollo de las preguntas y opciones de respuesta siempre conllevan una respuesta negativa hacia la caza”.

En la encuesta “no se desarrollan los aspectos positivos de la gestión cinegética” y se enfatiza “únicamente” sobre métodos prohibidos o ilegales, que también rechaza la Mesa y que “no se pueden utilizar para dirigir las respuestas de los encuestados, cuyo conocimiento de la cinegética en su mayoría será nulo”, han dicho.