La organización UAGA ha denunciado que están llegando a sus oficinas de UAGA las quejas de muchos agricultores, productores de fruta o afectados por sequía, que ante la solicitud de un préstamo a la entidad financiera con la que trabajan, se encuentran con su denegación. Por eso, reclama al Gobierno de Aragón que presione a las entidades bancarias para den los préstamos, ya que “los profesionales del sector no pueden hacer frente a la campaña sin liquidez económica”.

UAGA recuerda que en la Mesa de las Producciones Agrarias (Mesa de la Sequía), celebrada el 29 de junio, el consejero de Desarrollo Rural ya anunció como una medida a aplicar la creación de una línea de préstamo de hasta 50 millones de euros (en Presupuestos la cantidad prevista es de 0,9 m. € para los intereses) para los agricultores y ganaderos afectados por la sequía que necesitaran recurrir a la financiación de sus gastos. La ayuda consistía en la financiación del interés al que las entidades bancarias realizaran estas operaciones, intentando que se aproximara lo más posible a cero (Euribor + 1,5%, subvencionando el 1%). Los profesionales destinatarios deben tener un seguro contratado, mientras el préstamo esté en vigor.

Aragón es la CCAA con menos solicitudes aprobadas, por el mal enfoque de los expedientes por parte de las entidades bancarias

En el mes de septiembre, en medio de la crisis de precios de la fruta, UAGA se reunió con el Consejero para proponerle que los fruticultores pudieran acogerse en las mismas condiciones a los préstamos por sequía.

A fecha de hoy la Consejería no ha publicado la orden de convocatoria para la solicitud de estos préstamos porque dependen de su Presupuesto 2018 y hasta finales de febrero no se aprobará, pero sí que el Consejero ha reiterado que las entidades financieras ya pueden conceder los préstamos, cuestión que no se cumple, poniendo a los agricultores “contra la pared” ya que no pueden afrontar los gastos de esta campaña. Desde el coste de los productos fitosanitarios a las nóminas de los trabajadores que realizan la poda, por ejemplo.

Por eso, UAGA denuncia la falta de compromiso de las entidades bancarias con el sector agrario. A excepción de Caja Rural de Teruel, no cumplen el acuerdo con el Gobierno de Aragón, dejando sin liquidez al sector.

Según la información trasladada en una reciente reunión por SAECA a las OPAS, Aragón es la Comunidad con menos solicitudes aprobadas, por el mal enfoque de los expedientes por parte de las entidades financieras aragonesas. En España hay un 69% de expedientes aprobados y 31% denegados. En Aragón el 60% aprobados y el 40% denegados. Uno de los motivos es la cuenta de crédito del solicitante

UAGA reclama con firmeza al consejero Olona que, “ya que no ha publicado la convocatoria para solicitar los préstamos, presione a las entidades financieras para que hagan bien su trabajo y no denieguen los mismos de forma indiscriminada”. Y a las entidades financieras, además de reclamarles una mejor gestión, UAGA les recuerda que “hay que estar a las duras y a las maduras”.