El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, ha alertado de que la sequía empieza a notarse en las explotaciones ganaderas, que producen carne o leche, y que representan una “parte importante” del producto interior bruto de la provincia.

A preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa donde se han dado a conocer los ganadores de los premios empresariales que otorga la federación toledana, Nicolás ha explicado que debido a la sequía, las explotaciones ganaderas se han visto seriamente afectadas, ya que los ganaderos no pueden alimentar a sus animales porque no hay pastos, ya que no ha llovido, y que además, tienen que abastecerse a través de cubas de agua para dar de beber al ganado.

El presidente de Fedeto ha apuntado a que el agua es el “oro líquido del siglo XXI y lo va a ser más en el siglo XXII y en el siglo XXIII” y ha criticado que el agua que “aquí no sobra y se va por el trasvase”, al tiempo que hay “muchos municipios de la región” que no han podido seguir adelante su desarrollo por falta de un caudal de agua suficiente.

Por último, Nicolás ha abogado por hacer un uso racional del agua, “un recurso que cada vez es más escaso” y se ha mostrado preocupado por los posibles cortes de suministro que pueda haber o las medidas preventivas que se puedan tomar.

aSIMISMO, Cabe destacar que además de los 16 premiados, hay tres “menciones especiales”. Dos de ellas han recaído en la Policía Nacional y la Guardia Civil, por mantener la seguridad en las empresas, luchar contra la economía sumergida, además de “garantizar el orden constitucional”. La tercera de las menciones ha sido para la Confederación de Empresario de Castilla-La Mancha (Cecam), “por su labor de representación y defensa permanente de los derechos e intereses de los empresarios de la región”.