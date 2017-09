La conselleira del Medio Rural de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha solicitado a la Unión Europea una modificación en el próximo programa de desarrollo rural 2021-2027, para hacer posible que los ganaderos de razas autóctonas salgan beneficiados en el reparto de ayudas.

En una reunión con la directora general adjunta de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez Salas, Vázquez explicó que las subvenciones están actualmente condicionadas al cumplimiento de una carga ganadera determinada.

La conselleira explicó su intención de revisar este requisito, ya que el ganado autóctono pasta también en terrenos de arbustos que no se contabilizan a la hora de calcular estas aportaciones por no tener carácter forrajero. Vázquez destacó la importancia de las razas autóctonas que son fundamentales, no solo en la economía sino “de cara al cuidado del medio ambiente”.

“Lo que intentamos de aquí a un futuro cercano es que las razas autóctonas vayan a más y para ello queremos apoyarlas económicamente”, añadió.

La Xunta empieza a trabajar para que en breve se declare la calificación de libre de tuberculosis

Por otra parte, Vázquez afirmó que uno de los “grandes retos” que se marcaron fue que Galicia estuviese reconocida como libre de brucelosis bovina. La conselleira añadió que cumplen “perfectamente” el bioreglamento que enuncia que durante 3 años o menos no se debe dar positivo en esta enfermedad.

“Galicia lleva 6 años sin dar positivo y por ello esperamos un buen resultado. Ahora empezamos a trabajar para que en breve tengamos calificación de libre de tuberculosis”.

Esta calificación afirmó que es “fundamental” para Galicia, no solo por la sanidad animal sino también para la salud pública, y añadió que Galicia es “todo un referente para poder exportar”.

Además, la conselleira comunicó a la Comisión Europea la voluntad de desarrollar un documento que contenga los veinte objetivos de Galicia para la Política Agrícola Común (PAC) de 2020.

Vázquez destacó continuar en la misma línea de pagos directos, que supone garantizar rentas dignas para agricultores y ganaderos, seguir optando por el desarrollo rural y destacar la importancia del relevo generacional.

“Llevamos dos años muy buenos. Son más de 1.200 jóvenes los que decidieron incorporarse al ámbito rural gallego y esta es la línea que hay que seguir”, añadió.