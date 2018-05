Extremadura ha reducido la superficie de arroz en 4.056 has en los últimos 5 años, este año se prevé una reducción adicional de alrededor de las 1.500 has, con lo que esta campaña alcanzaremos escasamente la cifra de 23.200 has.

Esta disminución de la superficie cultivada es debido a la poca rentabilidad de este cultivo, ya que entre los aumentos de los fitosanitarios, los fertilizantes y los impuestos por una parte y los bajos precios por otra, se da la circunstancia que los costes de producción están por encima de los ingresos.

La Unión de Extremadura cree que las causas de los bajos precios en Extremadura del arroz se deben a dos motivos, por una parte la falta de competencia entre los compradores que actúan en régimen de monopolio y por otra los bajos precios de este producto en la Unión Europea debido principalmente a las importantes importaciones de arroz de Sudeste Asiático sin arancel alguno.

Los arroceros extremeños estarían teniendo unas pérdidas anuales de 21,201 millones de €

La organización recuerda que el Reglamento nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece en su artículo 8, que si durante 3 años consecutivos el valor medio de las importaciones superan una reducción del 17,50% del precio del producto en la UE, se suspenderán las preferencias arancelarias.

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, actualmente el precio medio de las importaciones es un 24,32% inferior a los precios medios del arroz en la UE, y cifras similares se han recogido en las tres últimas campañas, por lo que La Unión Extremadura, en aplicación del artículo 22 del citado Reglamento exige a las Administraciones, la aprobación de la Clausula de Salvaguardia para el arroz producido en la UE, y exige que se aplique dicha cláusula de manera urgente en función de lo establecido en el artículo 25 del citado Reglamento.

“Los productores de arroz de Extremadura estamos produciendo 41.670 toneladas menos por la competencia desleal y nos está ocasionando unas pérdidas anuales de 21,201 millones de €”.