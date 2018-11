Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural subieron un 3 % interanual en octubre, con 897.824, de las que 619.117 correspondieron a residentes en España (+3,50 %) y 278.707, a residentes en el extranjero (+1,92 %), según la encuesta de alojamientos turísticos extrahoteleros.

Los datos difundidos este viernes 30 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el grado de ocupación se sitúa en el 17,54 % de las plazas, un 0,53 % más respecto a octubre de 2017, y la ocupación en fin de semana, en el 38,65 %, un 3,64 % más que en el mismo mes del año anterior.

Castilla y León es el destino preferido en pernoctaciones en alojamientos de turismo rural y Islas Baleares la de mayor ocupación

En el décimo mes del año, el turismo rural contaba con 16.976 establecimientos -un 1,76 % más que un año antes- y una oferta estimada de 164.504 plazas (+2,51 %).

Castilla y León es la comunidad con mayor número de plazas (32.357), seguida de Andalucía (19.602), Cataluña (17.368) y Castilla-La Mancha (15.130).

Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 159.498 pernoctaciones en alojamientos de turismo rural, un 4,4 % más que en octubre de 2017; mientas que Islas Baleares alcanza el mayor grado de ocupación, con el 44,62% de las plazas ofertadas.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca es el destino preferido, con 102.141 pernoctaciones y una ocupación del 45,3 %.

Por otro lado, el índice de precios de alojamientos de turismo rural (IPTR) registra un 2,06 % de subida en octubre y la tarifa de fin de semana un 2,10 % más en la tasa interanual.

PERNOCTACIONES ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL OCTUBRE 2018 --------------------------------------------------------------- COMUNIDADES TOTAL RESIDENTES RESIDENTES AUTÓNOMAS PERNOCTACIONES EN ESPAÑA EXTRANJERO ---------------------------------------------------------------- ANDALUCÍA 118.689 40.580 78.109 ARAGÓN 42.035 38.013 4.022 ASTURIAS 51.079 47.059 4.020 ILLES BALEARS 116.413 10.419 105.995 CANARIAS 33.045 7.525 25.521 CANTABRIA 36.445 32.271 4.174 CASTILLA Y LEÓN 159.498 148.495 11.003 C.LA MANCHA 61.629 58.039 3.589 CATALUÑA 79.698 68.966 10.732 C. VALENCIANA 30.974 26.236 4.738 EXTREMADURA 33.027 29.450 3.576 GALICIA 33.492 22.072 11.420 C. DE MADRID 24.423 23.082 1.341 REGIÓN DE MURCIA 8.533 7.166 1.367 C. FORAL NAVARRA 28.572 25.658 2.915 PAÍS VASCO 31.887 25.960 5.927 LA RIOJA 8.385 8.127 258 CEUTA - - - MELILLA - - - ------------------------------------------------------------ TOTAL 897.824 619.117 278.707

