La invasión de patata francesa vieja, que llega tras meses en cámaras frigoríficas a los supermercados españoles pero a un precio muy bajo, sigue dañando el futuro de la patata nueva española. Y para demostrar que no son productos iguales, ASAJA-Sevilla y Asociafruit han repartido este martes en Sevilla 6.000 kilos de patatas nuevas en un acto que contado con el apoyo de la Diputación provincial de Sevilla y con la colaboración de la Consejería de Agricultura, y con el que se ha pretendido dar un toque de atención a los consumidores y poner en valor las bondades de nuestra patata nueva, un producto muy valorado por el mercado internacional, pero que tiene escasa penetración en el mercado nacional, en beneficio de la patata importada de conservación.

La campaña de Asaja y Asociafruit incide en que mayoritariamente los consumidores no saben qué patata compran cuando van al súper porque no se fijan en la etiqueta para ver el origen. Asimismo, esos consumidores desconocen que en Sevilla cuenta con 3.500 hectáreas de patata nueva, el 44% de la superficie total de este cultivo en Andalucía, y que “la patata nueva es tan buena, fresca, sabrosa y sana que nos la piden desde Europa, a donde exportamos el 70% de nuestra producción. Y a cambio nosotros nos encontramos en los lineales con patata de conservación, patata vieja procedente en su mayoría de Francia, que lleva nueve meses en cámaras y a la que “maquillan” -cepillándola y limpiándola- para que resulte atractiva. Por ser patata vieja, sus propiedades gastronómicas y culinarias son inferiores, y no es adecuada para la fritura (de ahí que sea más barata)”.

Fritada comparativa para que se conozca lo que muchos consumidores están comiendo por no apostar por la patata nueva española

Previo al reparto de esta patata nueva española, se ha llevado a cabo una fritada comparativa entre la patata francesa de conservación y la patata nueva española, con la que ha quedado de manifiesto que la patata francesa, en los meses en que ha estado en cámara, ha transformado ya su almidón en azúcares, por lo que al freírla se quema y se ennegrece, y ha perdido propiedades gastronómicas y organolépticas. Así lo han podido comprobar centenares de consumidores que han presenciado el evento.

El acto ha estado presentado por el popular presentador Pepe da Rosa, que ha saludado al barrio de Triana, al que está muy vinculado, y le ha animado a preservar el trabajo en el campo andaluz “comprando nuestra patata de Andalucía, que tiene una calidad extraordinaria, porque consumimos patatas cada vez más malas, las que vienen de Francia, mientras que las nuestras, que son las mejores, acaban en Europa”, ha señalado.

En este mismo sentido se ha manifestado el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, quien ha explicado a los ciudadanos que precisamente ése ha sido el objetivo del acto de hoy, “que no nos engañen, y para ello hemos querido traer patatas de nuestra tierra, que se recogieron ayer mismo -y no hace nueve meses, como las de conservación-, para que los consumidores las comparen en sus casas con las que suelen encontrar abarrotando los supermercados”. “Esta patata la pueden ustedes encontrar en los mercados de proximidad, como el mercado de Triana que tenemos delante, y su calidad y propiedades organolépticas no tienen nada que ver con las de las grandes superficies”.

A continuación ha tomado la palabra el presidente del sector de la patata de Asociafruit, Marcos Román, quien ha apelado a los consumidores a pedir patata de calidad para poner fin a las malas prácticas de venta de patata de conservación que llevan años denunciando desde la Asociación. Román ha explicado que estas malas prácticas han provocado que muchos agricultores abandonen sus explotaciones, hasta el punto de que se ha perdido ya el 70% del cultivo de la patata en Andalucía.

A este compromiso se ha sumado también la directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos, quien ha pedido además el esfuerzo de los consumidores para que presten más atención en sus compras, se fijen en las etiquetas y busquen que el origen de los productos sea de España.