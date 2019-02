Los aceites “Dominus Cosecha Temprana” de la almazara Monva de Mancha Real, “Santuario de Mágina” de la SCA San Isidro Labrador de Huelma y “Oro de Cánava” de la SCA Nuestra Señora de los Remedios de Jimena han sido reconocidos este lunes 4 con la XX edición de los Premios Alcuza 2019, que anualmente otorga la Denominación de Origen a la calidad y excelencia en la fabricación de los vírgenes extra producidos en Sierra Mágina. Todos ellos se convertirán en los máximos representantes del valor diferencial de los zumos de Sierra Mágina en las acciones de promoción llevadas a cabo por el Consejo Regulador. Este reconocimiento se entregará en la XX edición de la Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sierra Mágina que se celebrará en el mes de abril.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el diputado de Turismo, Manuel Fernández y el presidente del Consejo Regulador, Salvador Contreras han sido los encargados de hacer públicos los nombres de los ganadores de estos Premios Alcuza posterior a la reñida deliberación del jurado. Éste ha estado formado por los expertos en AOVE José María Penco, de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Anuncia Carpio, experta en valoración organoléptica de aceites del Laboratorio de Sanidad Vegetal de Jaén y Pilar Colmenero, jefa de Panel de la Denominación de Origen Sierra Mágina; los profesionales de la Universidad, Jesús Rodríguez, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada y Rafael Jordano, Director de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba; así como los prestigiosos chefs Marcos Reguera, del Restaurante Cerro Puerta (La Guardia), Pedro Sánchez del Restaurante Bagá, primera estrella Michelín de Jaén.

Todos ellos han valorado la gran categoría y singularidad de estos aceites. Carpio, como presidenta del jurado, los ha definido como unos unos aceites fantásticos y que a pesar de ser los tres picuales, tienen unas connotaciones diferentes.”Tienen una complejidad enorme, con todos los herbáceos y además frutales verdes, y un gran equilibrio entre el amargo y el picante, son aceites que les van a encantar al consumidor” apuntó la experta catadora.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha destacado el trabajo realizado desde hace años por esta denominación por fomentar algo que es fundamental para el aceite de oliva, como es la apuesta por la calidad reflejada en estos Premios Alcuza. “Esa es la razón de ser de las denominaciones de origen y sin duda nuestra provincia no estaría en el lugar donde está en este momento si desde las DO no se hubiera trabajado en esta línea”, según ha recalcado el presidente de la Diputación. Asimismo puso de relieve “el esfuerzo y el mimo con el que nuestros agricultores y almazaras trabajan para generar ese zumo de aceituna, ese AOVE que está siendo ese pegamento que mantiene la población en un territorio singular y espectacular como el Parque Natural de Sierra Mágina” aseguró.

La campaña de la recolección de la aceituna de 2018-2019 en Sierra Mágina ha alcanzado alrededor del 90% de la producción. Hasta el momento se han molturado en torno a 160 millones de kilos de aceituna con un rendimiento medio de 21,45% y se han producido 34,3 millones de litros de aceite, del que 9,9 millones, un 29% del total, ha sido calificado como virgen extra por parte del panel de cata. El Consejo Regulador calcula que la campaña finalizará con una producción cercana a los 180 millones de kilos.