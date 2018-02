La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Asturias (UCA-UPA) ha movilizado a más de 1.500 ganaderos este viernes día 2 en Oviedo para reclamar al Gobierno que retire el nuevo decreto sobre purines. La organización ha dicho que se trata de una norma “imposible de cumplir para los pequeños productores por su alto coste” y que “les penaliza cuando, precisamente, los pequeños y medianos ganaderos son los más respetuosos con el medioambiente”. Los ganaderos han prometido más manifestaciones si no son escuchados.

Asimismo, han asegurado que este decreto sobre purines “se trata de una norma imposible de cumplir para los pequeños y medianos ganaderos”, ha asegurado el secretario general de UCA-UPA, José Ramón “Pachón” García Alba, y han calculado que cerca del 85% de ellos podrían cerrar si el Gobierno no retira esta iniciativa.

Desde la UPA advierten de que no descarta que los ganaderos “caigan sobre Madrid” si no son escuchados

El Decreto Ley en el que se ha publicado la nueva regulación ha sido calificado por UPA como un acto en el que “la ministra Tejerina ha tirado la piedra y escondido la mano”. Con esto, la organización agraria se refiere a la falta de consulta y diálogo previo a la publicación del decreto. “No se ha escuchado a los ganaderos ni a las Gobiernos autonómicos, pero ahora tendrán que escucharnos a todos juntos”, ha asegurado el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, presente en la marcha de este viernes en Oviedo.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han afirmado que esta primera manifestación en contra del decreto se ha celebrado en Asturias por su simbolismo, “ya que precisamente Asturias es la región cuya ganadería produce menos amoníaco de toda la Unión Europea”.

Asimismo, UPA promete que “habrá más movilizaciones mientras no solucionen el problema” y no descarta que los ganaderos “caigan sobre Madrid” si no son escuchados y se cambia decreto sobre purines.