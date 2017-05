Joaquín Ignacio Martínez / Presidente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Murcia.

Esta es la pregunta que todos nos hacemos cuando terminamos la carrera de Ingeniero Técnico Agrícola. Preguntamos a amigos, a profesores, a compañeros que ya han terminado, pero ninguno nos resuelve esta duda. Buscamos en la red…. “¿Me colegio?”. Y será entonces, dependiendo de con quien hables, lo que hará que la balanza se decline hacia uno u otro lado.

Ser poseedor de una titulación y a su vez estar colegiado es toda una garantía para nuestros clientes. Por esta razón, aunque muchos de los trabajos que los ingenieros técnicos agrícolas y los graduados no tienen que estar visados, el que lo éste constituye una garantía para el cliente. Detrás de una firma, de un sello de visado siempre hay un seguro de Responsabilidad Social que va a respaldar nuestro buen hacer como técnicos y eso es algo que no debemos permitirnos perder en este momento, en el que la competencia del mercado tanto nos aprieta.

Si es verdad que los técnicos que trabajan para la Administración no tienen obligación de colegiarse, no obstante, dejaría ser una buena praxis que sus trabajos, fuera del ámbito administrativo, no fueran acompañados de un visado.

Por otro lado, desde la Unión Europea se aconseja a los profesionales libres desde una Directiva del Consejo de 10 de junio de 1.985, en su artículo 22, una inscripción o adhesión a una organización u organismo profesional, esto es sin duda la labor que desde hace mucho tiempo realizan los Colegios Profesionales en España.

Además, desde la Directiva 2005/35/CE se nos habla de que los órganos de representación profesional deben garantizar y fomentar la profesionalidad, la calidad del servicio y la confidencialidad de las relaciones con el cliente.

Así pues, que se nos borre de la cabeza la idea de que Europa no quiere a los Colegios Profesionales, regula un buen hacer del profesional y de un órgano que lo acredite. Por eso si nos preguntas… ¿Me colegio?, la respuesta es muy clara, SIEMPRE SI!!!.