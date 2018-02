Mercosur: Del hundimiento del sector ganadero al sinsentido de las normas de la Unión Eopea

La Comisión Europea está empeñada en cerrar un acuerdo, al precio que sea, con Mercosur, auque para ello ya se empiece a hablar de que el acuerdo que se podría alcanzar ya rondaría las 99.000 toneladas de carne de vacuno, entre fresca y congelada (cuando inicialmente se habló de 70.000 Tn.), que entraría en Europa. Una situación que resulta muy preocupante para este sector que acaba siempre perjudicado por los acuerdos que realiza la UE con terceros países.

Pero lo dramático de est situación no es solo el daño que se va a provocar a todo el sector ganadero europeo, y español en particular, sino el sinsentido que conlleva. Como recuerda la Asociación de Ganaderos 19 de Abril, no con mucho sacrificio e inversiones se ha logrado que las obligaciones en cuanto a sanidad, uso de antibióticos, transgénicos, etc, etc, en la UE estén por encima de las de terceros países. Sin embargo, no deja de ser llamativo que la UE exija a los ganaderos mucho más a la hora de producir y por contra, importe carne para consumo producida con inferiores estándares de calidad.

No es de extrañar que desde esta asociación se insista en que “jugamos en desigualdad de condiciones”.