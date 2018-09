Un conjunto de entidades, entre las que se encuentra PEFC España, han creado el grupo operativo SAGEFER y la herramienta informática del mismo nombre con el fin de mejorar la situación actual de la realidad forestal en España. SAGEFER, basada en la tecnología SIG, es una herramienta funcional, que opera en el territorio y ofrece resultados medibles diariamente, con un impacto muy potente en la economía y el medio.

La idea del proyecto nace de la necesidad de desarrollar una solución que dinamice el recurso forestal y mejorar la actual situación de abandono de enormes superficies, infrautilización y mala gestión, falta de cultura forestal, deficiente protección medioambiental, déficit innovador y muchos otros problemas que afectan a la realidad forestal en España.

Con un presupuesto de 69.800 euros, el proyecto se desarrolla en diferentes territorios de A Coruña, Ávila, Cádiz, Sevilla y Zamora. En él participan las siguientes entidades: PEFC España (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio S.L., Diputación Provincial de Ávila, FAFCYLE (Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León), GEODEL S.C., Geograhica Aplicada S.L. y Universidad de Santiago de Compostela.

Entre los objetivos de SAGEFER se encuentran valorizar el territorio forestal, generar empleo rural y la puesta en marcha de negocios, mejorar la cultura forestal y medioambiental, mejorar la profesionalización de la gestión de los montes, transferir conocimiento y tecnología, reducir los costes y mejorar la efectividad de las administraciones públicas en la puesta en marcha de sus proyectos y programas, y mejorar el acceso a los datos relacionados con el recurso forestal y por tanto de la información.

Se está desarrollando cada vez más y especialmente en países en desarrollo, la aplicación de metodologías participativas, que involucran a los actores/usuarios, en el desarrollo del recurso forestal, con importantes resultados. SAGEFER quiere extraer lo aprendido en muchos de estos proyectos y aplicar sus beneficios en España, Europa y otros países, con una importante mejora basada en un modelo específico propio. La propuesta planteada por el grupo operativo se basa en la auto-financiación de cada territorio permitiendo que sean los actores relacionados con el recurso forestal y los beneficiarios de esta potente herramienta/servicio, los que contribuyan a su funcionamiento. Esto garantiza la viabilidad económica de este proyecto de innovación.

Mejoras en el entorno forestal

Los problemas que afectan al pleno desarrollo y optimización del recurso forestal en España son múltiples: escasa rentabilidad de los productos forestales (basados en modelos uniproducto desfasados), despoblación del medio rural, déficit innovador, graves problemas ambientales, escasa cultura forestal profesional, inexistencia de infraestructuras de apoyo y extensión forestal, etc. Todo esto provoca que entre un 40-50% de la superficie forestal de España no genere los beneficios sociales y económicos que realmente podría (generación de PIB, empleo, servicios verdes, etc.).

Todos los actores socio-económicos (propietarios, comunidades, administraciones públicas, empresas, emprendedores, científicos, profesionales, etc.) relacionados con el recurso forestal no cuentan con una infraestructura que les permita salvar las barreras y alcanzar sus metas, bien sean productivas, sociales o profesionales. Es necesario dotar localmente de una solución, que de forma sistemática y controlada, ponga en marcha todo el conjunto de acciones que por primera vez permitan dinamizar el recurso forestal y todos sus actores de una forma coordinada e integral.

Actualmente el grupo se encuentra en fase de diseño del proyecto de innovación, para lo cual han mantenido dos jornadas de trabajo, una primera el 6 de julio en Santiago de Compostela y una segunda el 13 de septiembre en Madrid, que han permitido definir los objetivos, delimitar el alcance, desarrollar y poner en común las actividades y tareas que conforman el proyecto. En una segunda fase tendrá lugar la ejecución del mismo, la cual incluirá acciones piloto sobre algunos de los territorios participantes.