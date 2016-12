Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para que la Junta solicite al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a que realice un cambio normativo, similar al introducido en 2006 en la legislación italiana, que permita que en el etiquetado de la miel actual se haga constancia el país de origen de la miel con inscripciones legibles.

Hasta ahora, el etiquetado de la miel no informan debidamente del país de origen y se limitan a mencionar con letra poco visible si procede de la Unión Europea o no. “De hecho, si hay mezcla de miel de países integrantes a Europa y otros extranjeros tan sólo se lee: ‘Mezcla procedente de EU y no EU’. De esta forma, los consumidores nunca pueden saber qué es lo que compran, con el añadido de que la inscripción está en un lugar que pasa desapercibido para el 95% de las personas y el tamaño es demasiado reducido, haciéndose ilegible”. Así lo asegura Castor Fernández Navarro, presidente de la Asociación de Jóvenes Apicultores Salmantinos.

Ya no valdrá poner ‘Mezcla procedente de EU y no EU’ sino poner el país, “aunque sea de China”

En este sentido, la medida que se pretende llevar a cabo por parte de la Administración regional sería como agua de mayo para el sector que actualmente debe competir con sucedáneos de miel que no cumplen con los estándares de calidad. Además, “debemos apoyar la miel española por encima de todo y, sobre todo, la salmantina pues somos el motor principal en cuanto a colmenas y producción de nuestra Región”, garantizó Fernández Navarro.

Asimismo, desde la Asociación abogan la obligatoriedad de registrar el país exacto de procedencia tal y como se realiza con otros alimentos de otros sectores, “aunque sea de China se debe registrar y que el consumidor decida qué comprar; además, debería leerse en un simple golpe de vista y, para ello, el tamaño de los caracteres deberían ser más grandes”.

“Somos un sector que cuenta con una miel de una excelente calidad y contribuimos al bien medioambiental de polinización gracias a nuestra actividad trashumante”, afirman tajantemente. Por este motivo, desde la Asociación de Jóvenes Apicultores Salmantinos reclaman y tienden la mano al resto de organizaciones, una vez más, para alcanzar la unidad de todos los profesionales y dar solución a los continuos problemas por los que atraviesa el sector trashumante debido a las ordenanzas municipales de determinados ayuntamientos de la Región que se suman a los boicots y perjuicios que sufren los apicultores fuera de Salamanca.

Satisfacción en COAG, pese a hablar de “vampirismo sindical agrario” en la defensa de esta propuesta

Por su parte, desde el Sector Apícola de la Alianza UPA-COAG se han felicitado por esta aprobación sobre el etiquetado de la miel y se recuerda que se trabajado intensamente para sacar adelante esta Proposición No de Ley, dirigiéndose por escrito a todos los Grupos Parlamentarios; se ha reunido con el Grupo Popular que es el que la ha defendido ante el Pleno, y ha colaborado activamente aportando datos e información relativa al sector, así como en la redacción del texto finalmente aprobado por unanimidad.

La aprobación de la PNL, que se une a las que ya se han aprobado en otros Parlamentos Autonómicos, representa “un hecho sumamente positivo para el sector apícola en general y para los apicultores profesionales en particular”. Esta actuación se ha desarrollado por la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, y se enmarca en una iniciativa de COAG desarrollado a nivel de todo el estado.

En relación a lo anterior, lamentamos las actuaciones de algunos que, en un acto de auténtico “vampirismo sindical agrario”, pretenden aprovecharse ahora mediáticamente del trabajo desarrollado por la Alianza UPA-COAG ante las instituciones y ante los tribunales, presentando como propios logros o iniciativas que sólo nosotros hemos trabajado. Es el caso de esta PNL, pero también de las sentencias sobre la ayuda a la remolacha o para las indemnizaciones por los daños del lobo, por ejemplo.