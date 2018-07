UPA Sevilla lamenta que el convenio del campo firmado el pasado jueves entre ASAJA y CCCOO, no se hayan tenido en cuenta a Organizaciones Agrarias con plena representatividad en la provincia de Sevilla como son COAG y UPA Sevilla.

Hace más de un año, estas dos organizaciones mantuvieron conversaciones con CCOO, en las que manifestaban su preocupación por la situación en la que se encontraba el sector en dicho momento, así como trasladaban su malestar por no haber sido llamados a la Constitución de la Mesa del Convenio Colectivo del Campo, ya que, según la organización, se ostenta suficiente legitimación conforme a lo dispuesto en el artículo 87.3c para participar en la Comisión Negociadora en la proporcionalidad que a cada Organización competa.

El secretario general de UPA Sevilla, David Gil, considera que “la actitud que está teniendo ASAJA Sevilla, ha sido en todo momento obstruccionista con un posicionamiento de oposición a la participación de UPA en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo”.

Por ello, según expresa Gil, “el pasado 23 de mayo se les remitió un Burofax a las partes negociadoras ante la demanda de nuestros afiliados, preocupados por el conflicto existente. Además, teniendo en cuenta la legitimación para participar en la Mesa de Negociación, le transmitimos nuestra decisión de participar en dicho pacto, solicitando que nos convoquen a la próxima reunión que se lleve a cabo, a fin de poder participar en nombre de los agricultores y ganaderos de la provincia a quienes representamos. Hasta el día de hoy sólo UGT contestó a dicho Burofax donde nos transmite su aceptación de que nuestra organización forme parte de la Mesa de Negociación”.

Piden que el convenio del campo sea nulo al no haber contado con todas las organizaciones legítimas

La organización califica de incoherencia en la decisión adoptada tanto por CCOO como por ASAJA ya que, UPA Sevilla, mantiene una interlocución clara y en las mismas condiciones que ASAJA en todas las mesas de negociación y concertación que habitualmente son convocadas por los diferentes organismos de la Administración.

“Consideramos que no ha existido una negociación plena en la comisión negociadora del convenio del campo, ya que para que esto ocurra deben reunirse los sujetos negociadores con legitimación inicial, donde deberían haber participado todas las organizaciones agrarias, y para que la comisión negociadora se constituya formalmente y se puedan iniciar las negociaciones, según establece el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, se entiende que la comisión no ha quedado válidamente constituida cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el artículo anterior, el 87, no han participado.”

Por todo lo anterior expuesto, desde UPA Sevilla consideramos que dicha exclusión lesiona el derecho a la negociación y por tanto no sería ajustada a derecho por lo que dicho Convenio del Campo de la Provincia de Sevilla que ostenta naturaleza jurídica debería ser declarado NULO.