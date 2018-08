Nueva jornada negra en el campo. Otras dos agricultores, de 68 y 70 años, fallecían el pasado jueves en sendos accidentes al caerse de sus respectivos tractores. Estas dos muertes se suman a una larga lista de sucesos acumulados este año, donde destacan la alta edad de los fallecidos, aunque paralelamente su fallecimiento no constan en las estadísticas oficiales al estar jubilados.

Así, un hombre de 68 años fallecía este jueves al caer del tractor que conducía y quedar atrapado bajo el mismo en las inmediaciones del Salto de la Hoya, en el Camino del Horno, correspondiente al término municipal de Cieza, según fuentes del Centro de Cooridnación de Emergencias.

El suceso tuvo lugar a las 20.06 horas, cuando una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba del accidente, indicando que el hombre se había caído del tractor y se encontraba inconsciente.

Inmediatamente el Médico Coordinador de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 envió una Unidad Móvil de Emergencia al lugar. También se dio salida a bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, y se informó a Guardia Civil.

El facultativo de la UME informó del fallecimiento del hombre de 68 años de edad aproximadamente, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida. Bomberos del Consorcio procedieron a liberar al fallecido, que quedó atrapado bajo el tractor. La Guardia Civil quedó a la espera del Médico Forense.

Asimismo, en otro de los accidentes de ese día, otro hombre de unos 70 años falleció el mismo jueves en su finca de la localidad de Carramaiza, en el término municipal de Zújar, en el norte de la provincia de Granada, cuando trabajaba con su tractor y, por razones que se desconocen, se cayó del mismo.

Según informó el servicio de Emergencias 112, un particular avisó a las 12:30 horas de esta caída, en el camino del pantano. El cuerpo no estaba atrapado ni presentaba heridas, y el tractor estaba alejado del mismo, como si hubiera seguido funcionando tras el percance. No se trata de un accidente laboral, pues el fallecido desempeñaba sus labores en una finca de su propiedad.