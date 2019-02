Los accidentes en el campo odirectamente relacionados con tractores o maquinaria agrícola siguen siendo noticia un día sí al siguiente también. Entre el martes y el miércoles 20 ha habido hasta dos incidente, que han provocado otros tantos heridos. Cabe destacar que uno de los sucesos se produjo de madrugada.

Según ha informado el 112 Galicia, los servicios de emergencias acudieron en la madrugada de este miércoles 20 al municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo donde un hombre resultó herido al volcar el tractor que manejaba.

El accidente se produjo sobre las 00,10 horas de este miércoles. Fue un particular quien llamó para informar de un tractor volcado en la carretera de Esgos sentido Xunqueira de Espadanedo, a su paso por la localidad de Alto do Couso. El alertante informó de que el hombre se encontraba liberado, tendido en la carretera, y pese a sus esfuerzos para intentar comunicarse con él, no obtuvo ninguna respuesta por parte del herido, han relatado las mismas fuentes. Por ello, los gestores del CIAE 112 Galicia pusieron los hechos en conocimiento de los servicios sanitarios de emergencias, de la Guardia Civil de Tráfico y de los voluntarios de Protección Civil.

El 061 trasladó al hombre herido, P.C.G., de 31 años, al Hospital Cristal en una ambulancia asistencial acompañado del equipo sanitario del PAC de Maceda, han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Por su parte, un hombre de 32 años ha sido trasladado a la Fundación Hospital de Calahorra tras impactar con su bicicleta contra un tractor con remolque mientras maniobraba en la LR-280, p.k. 3.500, del término municipal de Pradejón. Según informa el SOS Rioja, ha sido un particular el que ha dado el aviso y hasta el lugar se han desplazado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS y Guardia Civil. Trasladan a un varón de 32 años, vecino de Pradejón, al servicio de urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra.

(Foto: cadenaser.com Guardia Civil)