Donaciano Dujo fue reelegido recientemente presidente de Asaja Castilla y León, cargo en el que ha estado los últimos 16 años. El incremento de los precios agrarios y la reforma de la PAC se presentan como sus principales objetivos al frente de la organización, aunque sobre todo tiene claro que el hecho de que “Bruselas quiera desviar fondos a los campos de golf es una burla para el agricultor”, según señala en una entrevista concedida a Enrique palomo en eleconomista.es.

Sobre los restos del sector, el dirigente agrario señala que hay dos fundamentales: precios y ayudas. “Los precios son los que están hundiendo al sector, porque ninguna empresa puede resistir por debajo de umbrales de rentabilidad campaña tras campaña. El segundo punto, las ayudas. De nuevo vuelve a hablarse de modificar la PAC y por experiencia sabemos que cada reforma trae recortes de presupuesto y más limitaciones. Desde Asaja Castilla y León hemos hecho desde el principio una apuesta firme por que las ayudas se destinen a agricultores y ganaderos profesionales. No entendemos cómo todavía en Bruselas quieren desviar fondos PAC a campos de golf, es una burla para nuestro sector”.

“Bruselas no puede fijar precios, pero sí tiene margen en los controles de la cadena alimentaria”

En la entrevista también se plantean los cambios que se anuncian en la PAC en especial en materia mediomabiental, ante los que Donaciano Dujo asegura que “hay grupos interesados en contraponer a los agricultores y ganaderos con el medio ambiente, cuando forman parte de un todo. Para los profesionales del sector, el campo no es una idea o una fotografía, es una realidad, es donde viven y de lo que viven. Son los primeros interesados en conservarlo. Bruselas está empeñada en generar normativas y burocracia, complicando cuestiones que, aplicando la lógica, serían mucho más sencillas y seguro que eficaces para la sostenibilidad. Respecto a la capacidad de la PAC para regular, aunque es cierto que en un libre mercado, no pueden fijar precios, no es menos cierto que todos los controles sobre la cadena alimentaria han sido muy flojos, cuando no inexistentes. Ahí sí tienen un margen grande”.

De igual forma se habla sobre la crisis del sector lácteo, dobde el dirigente de Asaja CyL recuerda que “la Marcha Blanca fue un gran éxito de participación y también logró conectar con la sociedad, transmitir, como pocas veces lo conseguimos, que los ciudadanos comprendieran el sufrimiento del sector ganadero, su trabajo continuo y su ruina, por culpa de unos precios vergonzosos. Lo que no hizo la Administración es hacer cumplir a industria y distribución lo que se pactó, que respetaran la ley de la cadena alimentaria y un precio digno para el ganadero, y no a pérdidas. No obstante, es cierto que la situación política ha ido también en nuestra contra, pero el incumplimiento es claro”.

Finalmente, y ante la posibilidad de que pudiera dar el salto a la dirección nacional de Asaja en el caso de que su actual presidente, Pedro Barato, lo dejara, Donaciano Dujo no quiere implicarse y deja claro que Barato ” es el interlocutor más reconocido del campo español”.