PAC hogan francia

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, martes por primera vez frente a los eurodiputados franceses planificará las perspectivas para la futura Política Agrícola Común (PAC) después de 2020, dando algunas lecciones de “justicia” al pasaje. “La reforma de la PAC realmente ha comenzado”, dijo el Comisario en respuesta a una pregunta del miembro del PS, PS Dominique Potier, preocupada por el riesgo de aplazamiento de la PAC más allá de 2020. “Se publicará el marco presupuestario en mayo de 2008, y voy a proponer una propuesta legislativa en junio: entre esa fecha y las elecciones europeas, habrá un debate “ , dijo, estimando la ” ventana de oportunidad “, y recordó que había recibido 322 000 respuestas a la consulta lanzada por la Comisión sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la distribución de la ayuda en el futuro CAP, dijo que estaba “de acuerdo con la palabra justo, justo, justo” . Hizo hincapié, en particular, en que “ volvería a intentar” proponer a los Estados miembros que la ayuda esté “limitada” para que puedan beneficiar a más pequeños agricultores y evitar la concentración actual de la ayuda. Esta opción ha sido rechazada en el pasado por el Consejo de Ministros (y, por lo tanto, por los Estados miembros) y, en particular, por Francia. “Propondré una red de seguridad para garantizar ciertos ingresos a los pequeños agricultores” , agregó.“Obviamente, también será necesario utilizar otras herramientas de estabilización de ingresos “, dijo. Citó garantías para gestionar los incidentes climáticos, pero no respondió a la pregunta de un miembro del umbral de activación de estas garantías. Cuando se le preguntó sobre la crisis de los productos lácteos y la responsabilidad de la Comisión de eliminar las cuotas lácteas, parecía una especie de mea culpa, al menos en la fecha elegida para liberalizar el mercado lácteo europeo. “En ese momento había un superávit en la oferta del 3%, por lo que el momento en marzo de 2015 realmente no fue oportuno” , dijo. “Aprendimos de esta lección,“agregó, refiriéndose a la supresión de las cuotas de azúcar que se acaba de tomar en Europa este otoño después de un aplazamiento de dos años para permitir que la industria se prepare. “Tenemos las existencias de azúcar más bajas que hemos tenido” , dijo, y señaló que “cinco millones de toneladas de azúcar llegarán al mercado el próximo año porque los agricultores han aumentado su producción “ . “Nuestros indicadores son verdes para 2018 y, por supuesto, debemos seguir vigilando la situación para que no haya excedentes de producción sin mercado para venderlos”, agregó. El Comisario también apoyó firmemente los acuerdos comerciales en proceso de negociación, como el Mercosur, al tiempo que reconoció que el tema de la carne de bovino es un tema ” muy sensible”, en el que intentaba sensibilizar al resto de la Comisión. Los acuerdos son “dar y recibir”, dijo. “En todos los acuerdos de libre comercio, estamos tratando de lograr un equilibrio razonable. Por ejemplo, las mejoras de Japón recientemente han sido capaces de ” compensar las pérdidas en carne de res con AETE “.