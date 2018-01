Desde que el Ministerio iniciara la nueva negociación del nuevo Pacto Nacional del Agua sólo está recibiendo críticas de regantes y CCAA en función de si las medidas cubren o no las exigencias que cada cual considera que merece y necesita. Lo que no esperaba la ministra, Isabel García Tejerina, es que además de enfrentarse a media España iba acabar dividiendo al PP nacional. Y en un momento en el que las expectativas electorales de los populares no están en su mejor momento, el partido no quiere más vías de agua internas y está llamando al orden a las organizaciones de toda España, pero sobre todo a las de Murcia y C. Valenciana para que defiendan la propuesta del Gobierno.

De hecho, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha llegado a convocar en la sede del partido a diputados, senadores y cargos del PP de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha para reclamar que en el tema del agua haya un “discurso único”, según recoge Marisol Hernández en elmundo.es.

La consigna del Ministerio es que todos defiendan un Pacto Nacional del Agua. El problema es que, tras cinco años en el Gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, este gran acuerdo sigue pendiente. Por eso, desde el Ministerio se quiere vender, por parte de todo el PP nacional, que se trata de un compromiso que “no tiene plazo”. Sin embargo, tanto desde la Comunidad Valenciana como en Murcia, los populares piden a Tejerina que se reúna con las organizaciones y explique la visión del Ministerio.

El objetivo de la ministra es no sólo lograr vender una postura positiva de este Pacto Nacional, sino evitar que se den circunstancia como que el Gobierno murciano, del PP, se sumara a la manifestación convocada por los regantes, a principios de diciembre, en la que se exigía al Ministerio “concluir con la política de brazos caídos”. O que el PP valenciano vote en el Parlament regional con el resto de fuerzas para pedir agua y trasvases qwue van en contra de las directrices del Gobierno.