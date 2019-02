¿Qué indicadores son los que revelan si un sistema agrícola está siendo sostenible? ¿Y qué métodos serían los más fiables para medirlos? Un equipo integrado por personal técnico e investigador, en colaboración con propietarios de empresas agrarias, ha publicado el ‘Manual de análisis de planta y suelo para sistemas agrícolas’ (Handbook of plant and soil analysis for agricultural systems) con el objetivo de responder a estas preguntas y crear una guía perfecta para medir la sostenibilidad de los suelos agrícolas.

Esta publicación se convierte así, en uno de los primeros resultados prácticos del proyecto Diverfarming, en el que participa la Universidad de Córdoba y que cuenta con financiación del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y centrado en la propagación de la diversificación de cultivos y el uso de prácticas de bajos insumos como estrategias básicas de una agricultura sostenible en Europa.

Tras un año de trabajo que comenzó con un taller sobre muestreo de suelos en Trier (Alemania), el pasado enero, el equipo científico ha logrado consensuar un listado de indicadores efectivos para determinar la sostenibilidad de los sistemas agrarios mediante la medida in situ de las propiedades de cultivo y del suelo donde crecen.

Coordinados por 3 subgrupos de trabajo especializados en el estudio de la producción y calidad del cultivo, el impacto de la diversificación en la biodiversidad y en el impacto medioambiental de la diversificación; los integrantes de Diverfarming han desarrollado una serie de hitos a partir de los que saber si el sistema está funcionando o no. Concretamente, la que se considera como la guía perfecta para los agricultores y gestores agrícolas propone como marcadores la producción, la calidad de la cosecha, la composición nutricional de la misma, la incidencia de plagas y enfermedades, la fertilidad y calidad del suelo, el secuestro de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero y la biodiversidad. Para ello, el equipo de Diverfarming ha seleccionado los métodos más adecuados para medirlos.

El manual de esta guía perfecta se divide en tres secciones principales: i) análisis de plantas y cultivos, ii) análisis físico-químicos del suelo y iii) análisis biológicos del suelo, que recogen un total de 90 procedimientos para analizar planta, cosecha y suelo. Está publicado por la Universidad Politécnica de Cartagena y es de libre acceso. Se puede consultar aquí.

Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto de “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía” en el que participan las Universidades Politécnica de Cartagena y Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs (Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), los centros de investigación Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y el Instituto de Recursos Naturales LUKE (Finlandia), la organización agraria ASAJA y las empresas Casalasco y Barilla (Italia), Arento, Disfrimur Logística e Industrias David (España), Nieuw Bromo Van Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).