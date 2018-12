Hay sucesos que deberían dar risa si no fuera porque de por medio se provocan graves daños a terceras personas. Es lo que ha sucedido en La Morera, localidad pacense en la comarca de Zafra, donde un grupo de delincuentes robó un tractor, un todoterreno y un coche pequeño para asaltar de noche una entidad bancaria… para no llevarse ni un euro de botín, aunque para eso destrozaron la entidad bancaria y provocaron daños en el tractor, que los usaron de ariete para entrar. Solo consiguieron llevarse el cajero automático… que no fueron capaces de abrir y que abandonaron junto al todoterreno y el otro coche.

Todo ha sucedido, según recoge Gema Acevo en hoy.es, a las tres de la madrugada, en la oficina de Banca Pueyo, cuando unos vecinos oyeron un estruendoso ruido en la madrugada de este domingo 1. Alertaron a la Guardia Civil y descubrieron la fachada y parte del interior de la oficina muy dañados. La unidad de la Policía Judicial de Zafra ha asumido la investigación del caso.

En principio no hay constancia de que se hayan llevado dinero de la sucursal y el daño más grave es el importante destrozo causado en la propia oficina bancaria, la única entidad que opera en La Morera.

Los ladrones robaron un tractor de una parcela próxima. El alunizaje destrozó la fachada y se llevaron el cajero exterior. En el interior revolvieron en el mobiliario y accedieron al lugar donde está la caja fuerte pero no consiguieron abrirla. El cajero exterior lo transportaron en un todoterreno tipo Pick up, también sustraído en el propio pueblo. Igualmente se llevaron un coche antiguo, un Seat Panda, utilizado por un vecino para el campo.

Tanto el todoterreno como el coche han aparecido abandonados en un camino rural, a unos 4 kilómetros del casco urbano. Junto a ellos el cajero automático que no lograron abrir.

(Fotos: Gema Acevo en hoy.es)