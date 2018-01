La Plataforma de Afectados Xylella Fastidiosa Alicante (AXFA) se ha reunido en Guadalest y aprobó por unanimidad iniciar y financiar una serie de trámites legales, con el objetivo de defenderse del “atropello indiscriminado” que están recibiendo por parte del Consell, en lo referente al plan de control y erradicación de la plaga de la Xylella Fastidiosa en la provincia. Por ello, AXFA ha decidido presentar ante los juzgados de Alicante un recurso contencioso administrativo colectivo para lograr la suspensión cautelar del arranque masivo de árboles sanos del tercer y cuarto foco y evitar la actividad destructiva de las máquinas trituradoras.

Desde ASAJA y la Plataforma de Afectados consideramos inadmisible que la Administración continúe arrasando parcelas con positivos, pero donde también hay muchos árboles sanos, sin tener información y disponer de un mapa integral de la situación de la plaga.

Cree que se apuesta por esta medida “porque la Unión Europea solo aporta fondos económicos para el plan de erradicación”

“Antes de seguir arrasando nuestros campos y paisaje indiscriminadamente, creemos que es vital conocer cuál es el alcance real. Nos han convertido en la cabeza de turco de España y, desde Valencia y Madrid han decidido que Alicante sacrifique su agricultura de secano”, afirma el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Asimismo, el portavoz de AXFA, Adolfo Ribes, asegura que en la plataforma existe el sentimiento generalizado de que estamos solos en el plan de contención por una mera cuestión económica. “Los afectados opinamos que el Consell no nos apoya en el plan de contención, no porque no haya razonamientos lógicos y fundados, que los hay, sino porque la Unión Europea solo aporta fondos económicos para el plan de erradicación (y no aporta dinero para el plan de contención) y, por eso, persisten en aplicarlo a rajatabla. Y es que, de pasar a un plan de contención, debe ser la propia Conselleria de Agricultura la que financie con recursos propios las actuaciones para controlar la plaga”, explica Ribes.

Además de la presentación del contencioso administrativo, AXFA también ha acordado denunciar estos hechos mediante una queja ante el Síndic de Greuges, con el objetivo de que el defensor del pueblo valenciano tenga conocimiento del procedimiento que se está llevando a cabo, las múltiples irregularidades y las injusticias cometidas con los afectados.

Asimismo, han querido dejar claro que desde ASAJA y AXFA el principal objetivo es combatir y luchar con el apoyo del sector para evitar la propagación de la Xylella, “pero no a costa de nuestra cabeza. No podemos aceptar que se destruyan árboles sanos y tenemos plena convicción de que, publicado un quinto foco, con 106 parcelas afectadas en total, y a falta de hacer público el resultado de las 7.000 muestras pendientes, la plaga está extendida, la erradicación no sirve más que para deforestar y destruir pueblos. Hay que pasar ya al estadio de contención, controles exhaustivos, acotación de parcelas de experimentación, seguimiento de la zona tampón, erradicación sólo del árbol infectado y empezar a pensar en convivir con la Xylella”, aseguran.

(Foto principal: diarilaveu.com)