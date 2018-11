APAG Extremadura ASAJA ha recibido con tímida satisfacción la sentencia dictada ayer por el Tribunal General de la UE con la que se anula la parcialmente la multa de los pastos que la Comisión Europea impuso a España en el periodo 2009-2013 por la aplicación incorrecta del coeficiente de admisibilidad de pastos en algunas Comunidades Autónomas, recordando que “se ha ganado una batalla, pero no la guerra”. En opinión de esta organización la sentencia viene a reconocer y poner en valor a los pastos extremeños, tanto arbolados adehesados, como arbustivos del que se hace un uso forrajero.

La sentencia deja sin efecto la multa impuesta por estos conceptos a esta Comunidad Autónoma por derivación del Estado y, por tanto, es una sentencia positiva y buena, básicamente para la dehesa y lógicamente para las cuentas públicas autonómicas.

Sin embargo, esta organización agraria considera que “se ha ganado una batalla pero no desde luego la guerra”. La sentencia anula solo el tanto por ciento (25%) con que habían sido penalizados los pagos realizados, en lo que a Extremadura interesa y a sus ganaderos, por entender que esta corrección no responde al criterio que debe seguirse en este tipo de usos ganaderos, ya que se considera su aprovechamiento mayor que el de otros tipo de pasto arbolado.

Esto no significa en primer lugar que la Comisión no pueda recurrir esta sentencia y lo más importante, que aunque no recurra, en ejecución de la sentencia dictada, no pueda volver a recalcular cual debería ser el tanto por ciento aplicable, aunque no fuera el 25%.

“Ante esto, se puede dar la circunstancia de un posible recalculo que nos diga que el tanto por ciento de penalización sea de un 15%, 10%, 7% o incluso un 0%, lo que podría generar un problema a Extremadura, aunque de manera más somera”.

Lo mismo se puede predicar del 10% que también deja sin efecto la sentencia, respecto al pasto arbustivo declarado por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie.

Por todo ello, APAG EXTREMADURA ASAJA, muestra “cierta satisfacción con la sentencia al tiempo que subraya su preocupación por si el problema vuelve a aparecer más adelante con una rebaja de ese tanto por ciento, por lo que se hace necesario estar ojo avizor a los próximos movimientos de la Comisión a este respecto” paraque esta batalla ganada no se convierta en una guerra perdida.

UPA-UCE: “Esta decisión supondrá un antes y un después para el encuadramiento de nuestra dehesa dentro de la nueva PAC”

Por su parte, UPA-UCE también valora positivamente, tanto para los ganaderos extremeños como para la propia comunidad, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que estima parcialmente el recurso de España contra la sanción interpuesta por la Comisión por las ayudas a la dehesa. La organización lo considera algo “decisivo”, ya que dicha sanción suponía para la región extremeña el pago de 79,6 millones de euros.

Por ello, desde UPA-UCE felicitamos a la administración regional por el trabajo desarrollado con la interposición de este recurso, pues implica el reconocimiento del ecosistema de la dehesa como un hábitat singular para la ganadería extensiva y deja claro que toda su superficie se utiliza para que pasten los animales. Con esta decisión “se pone fin a la injusta definición de la Comisión Europea, que dejaba fuera de los apoyos de la PAC a una gran parte de nuestra superficie por el hecho de que hubiera encinas y alcornoques, equiparándolo con otros ecosistemas que no tienen nada que ver al no estar destinados al pastoreo de animales”.

“Esta decisión supondrá un antes y un después para el encuadramiento de nuestra dehesa dentro de la nueva PAC y conseguir así que se negocie en condiciones de igualdad al resto de superficie de pastos”, mantienen desde UPA-UCE Extremadura.