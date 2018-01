La Unión de Extremadura ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que “nos explique de dónde vamos a sacar el agua para los nuevos regadíos si no tenemos para los ya existentes”, al aumentar la superficie regable por parte de la Junta en 20.522 nuevas hectáreas.

Extremadura tiene actualmente alrededor de 131.500 has de riego en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tanto en las Vegas Altas como Bajas, de las cuales más de 85.000 has se riegan por inundación y alrededor de 24.000 has con una dotación de más de 10.000 m3 por ha.

La organización agraria explica que las principales presas que abastecen a esta superficie de riego tienen una capacidad de 7.213 hm3 de agua y un volumen embalsado actualmente de 3.034 hm3, lo que supone el 42% de su capacidad total.

Se podrían ahorrar alrededor de 170 hm3 anuales implantando sistemas de riegos localizados

En los últimos años, debido a la escasez de precipitaciones, este volumen embalsado está disminuyendo y, tal y como resalta la Unión de Extremadura, no parece que para esta campaña la cantidad de agua embalsada pueda aumentar de manera significativa.

La organización señala que esta cuenca hidrográfica padece periódicamente restricciones de agua debido a que el sistema es deficitario, por lo que el presidente de la Confederación ha anunciado el posible recorte del 20% de la superficie regable para la próxima campaña.

La Junta de Extremadura, por su parte, está aprobando la puesta en riego de tres comarcas: Monterrubio de la Serena, Arroyo del Campo y Tierra de Barros con un aumento de la superficie regable de 20.522 nuevas hectáreas.

Es en este contexto en el que la Unión de Extremadura se pregunta de dónde se va a sacar el agua y si es operativo seguir invirtiendo en canalizaciones para mantener los riegos por inundación.

La organización agraria considera que se podrían ahorrar alrededor de 170 hm3 anuales implantando sistemas de riegos localizados en vez de seguir utilizando e invirtiendo en riegos por inundación.