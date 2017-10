El economista agrario Tomás García Azcárate ha asegurado que la investigación abierta por EEUU contra la aceituna de mesa española “es un arma de destrucción masiva que va más allá de las negociaciones de comercio internacional” y pone en duda el sistema de ayudas de la Política Agraria Común en la UE. Según ha puntualizado, si el proceso abierto en EEUU llega hasta el final y este país termina imponiendo sanciones y la UE responde llevando estas acciones ante la OMC, “lo que está en juego” es que sea un tribunal o corte arbitral la que decida el carácter legal o no de las ayudas de la PAC y “esto, en el actual contexto, es una bomba de relojería contra las negociaciones comerciales”.

Así lo ha explicado a Efeagro, antes de participar en una jornada sobre el sector agrícola ante la nueva coyuntura política europea, organizado por Agronegocios con el patrocinio de la División de Protección de Cultivos de BASF y la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

Abogan porque España y la UE deben evitar “que la sangre llegue al río” y “creo que hay que intentar que EEUU recapacite”

Para Azcárate -uno de los mayores expertos sobre políticas comunitarias-, lo que “está en juego” en este proceso antidumping abierto por EEUU (presunta competencia desleal de la aceituna negra española), no es la legalidad o no de las ayudas de este sector sino si los apoyos de la PAC merecen estar o no en la “caja verde” (las que estarían permitidas, por no distorsionar el comercio), coincidiendo con la postura ya mostrada por el propio Mapama.

Es decir, si las ayudas que recibe la aceituna de mesa estarían o no autorizadas por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha especificado el experto.

En este contexto, España y la UE deben evitar “que la sangre llegue al río” y “creo que hay que intentar que EEUU recapacite y entienda que no es el momento de abrir ese melón”.