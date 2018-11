La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA Ávila exige a la Junta soluciones a los ataques del lobo, hasta el punto de que tras el último incidente insiste en que “matar al lobo es una necesidad y la normativa lo permite”, a la vez que deja claro que si no hay una respuesta “volveremos a salir a la calle en defensa de un sector vital en la provincia”.

La Asociación no entiende que las administraciones estén mirando hacia otro lado en este asunto, dejando campar a sus anchas a un animal que está acabando con la visa en el medio rural.

“Esto es insostenible, esta es una llamada de auxilio”, estas son las palabras, de Elio Hernández, ganadero que desde agosto ha sufrido cinco ataques de lobo en su explotación. Cuatro de los cinco ataques, los ha sufrido en las dos últimas semanas.

Como Elio, decenas de ganaderos que están viendo atacadas sus cabañas. Eso es al menos lo que aseguran desde ASAJA Ávila.

“Hay ganaderos que están optando por hacer la trashumancia a Extremadura y Castilla La Mancha más pronto de lo previsto y se plantean no volver”

El presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha aseverado que la Junta de Castilla y León debe tener aún mayor empatía y ponerse en el lugar del ganadero, que está viendo como cada día se está acabando con su modo vida.

“Las alimañas están poniendo en peligro la rentabilidad del sector y la de supervivencia del sector, ya que hay decenas de ganaderos que están optando por hacer la trashumancia a las regiones de Extremadura y Castilla La Mancha, más pronto de lo previsto, y muchos de ellos se plantean no volver a la provincia de Ávila porque se sienten desamparados”, ha añadido Joaquín Antonio Pino.

El presidente provincial de ASAJA Ávila ha subrayado que en la provincia se están dando decenas de casos de ganaderos que no están denunciando los ataques porque se encuentran desamparados. En este sentido, Joaquín Antonio Pino, quiere poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León no está ejecutando con la celeridad debida las autorizaciones de control del lobo en la provincia de Ávila, lo que sin duda está perjudicando a los ganaderos, además de no terminarse de materializar el acuerdo al que llegó ASAJA y el resto de organizaciones agrarias de Castilla y León a comienzos de año con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la actualización de los baremos de indemnización por ataques de lobo, por lo que nos están abocando a salir de nuevo a la calle en defensa del sector ganadero.

“No se trata de hacer ruido, sino de emprender las acciones necesarias para que las propuestas de los ganaderos no caigan en saco roto, para lo cual ASAJA aboga por la unidad de acción de todas las organizaciones agrarias ya que el problema es el mismo para todos los ganaderos, pertenezcan a una u otra organización”, ha apuntado.

Asimismo, el presidente provincial de ASAJA desea incidir en la necesidad de que se abatan todos los ejemplares de lobo autorizados por la Administración de inmediato y, ante el incremento continuo de ataques al ganado, se autorice abatir más lobos de acuerdo con la normativa vigente. “Es una medida de urgente y de extrema necesidad el controlar la población de estos cánidos”.

Recuerda que ASAJA es la organización más representativa y con mayor apoyo por parte de los ganaderos en la zona de Gredos, tal y como quedó patente en las últimas elecciones agrarias celebradas a comienzos de año. “Estamos y estaremos al lado de los ganaderos en la defensa de este asunto, sean del sindicato que sean, buscando la unidad de acción que esperamos del resto de organizaciones en la lucha común que debe ser acabar con la desmesurada población de lobos y poner en el lugar que se merece al ganadero”, ha concluido.